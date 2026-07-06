Alcaldía rehabilitará dos sedes de la I.E. Antonia Santos tras más de 15 años de espera

Después de más de una década de solicitudes, gestiones y reparaciones provisionales, la comunidad educativa de la Institución Educativa Antonia Santos recibió con emoción el anuncio del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, sobre la rehabilitación integral de dos de sus sedes: la principal, ubicada en el barrio Pie de La Popa, y la sede San Luis Gonzaga, en Nariño.

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La institución hace parte del grupo de 35 colegios oficiales que serán intervenidos por la Administración Distrital dentro del proyecto de Modernización de la Infraestructura Educativa, una apuesta histórica que transformará los ambientes escolares de cerca de 25 mil estudiantes en las tres localidades de Cartagena.

Para directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, la noticia representa el cumplimiento de una deuda histórica que llevaba entre 15 y 20 años esperando una solución definitiva.

“Es la noticia más añorada de nuestra comunidad educativa”

El rector de la Institución Educativa Antonia Santos, Alfonso Cassiani Herrera, aseguró que el anuncio marca un antes y un después para toda la comunidad.

“Para nosotros es de las mejores noticias. Para toda la familia de la comunidad educativa Antonia Santos es la noticia más añorada, la más luchada y la más gestionada, porque adolecemos de espacios completamente seguros para nuestros estudiantes, pero, sobre todo, de las comodidades que requiere la educación en la actualidad”, manifestó.

Cassiani recordó que durante años la institución solo pudo realizar reparaciones puntuales con recursos limitados, mientras la comunidad insistía en la necesidad de una intervención integral.

“Yo llevo 11 años como rector y cuando llegué ya existía esa expectativa. La reclamación para que hubiera una intervención decidida tiene por lo menos entre 15 y 20 años. Hoy, afortunadamente, contamos con la voluntad política de invertir en el bien más preciado que tiene la ciudad: sus niños, niñas y jóvenes”, expresó.

Nuevos espacios para aprender en mejores condiciones

En la sede principal del Pie de La Popa las obras contemplan la reparación de cielos rasos, el cambio total de la cubierta del segundo piso por láminas de PVC, impermeabilización de la estructura, reparación de los canales internos, además de la construcción de tres nuevas aulas para primaria y un área de juegos para los estudiantes más pequeños.

Uno de los proyectos más esperados por la comunidad educativa será la construcción de un nuevo restaurante escolar con comida preparada en sitio.

“Lo más esperado y ansiado es el restaurante escolar. Hoy recibimos raciones industrializadas, pero con esta obra esperamos que nuestros estudiantes puedan disfrutar comida caliente preparada en la institución. Es un cambio muy importante para ellos”, destacó el rector.

Asimismo, explicó que la intervención permitirá solucionar problemas históricos de filtraciones e inundaciones que afectan el normal desarrollo de las actividades académicas.

“Estamos en una zona con dificultades de canalización de aguas lluvias. Cada vez que llueve tenemos filtraciones en la cubierta e incluso días después continúa entrando agua. La impermeabilización hace parte de las obras y representa una solución definitiva para un problema que hemos padecido durante años”, señaló.

La transformación también llegará al barrio Nariño, un homenaje a Joe Arroyo

La sede San Luis Gonzaga, ubicada en el barrio Nariño, también será objeto de una intervención integral que permitirá recuperar un plantel con un importante valor histórico y social para la ciudad.

Esta sede funcionó durante décadas en una antigua casa republicana que hoy presenta serios problemas estructurales.

“Esta es también una especie de homenaje al barrio Nariño. Allí conoció sus primeras letras Joe Arroyo y durante muchos años se han formado generaciones de profesionales del sector. Hoy tenemos la noticia de que prácticamente será una sede nueva, con espacios ampliados y dignos para nuestros estudiantes”, afirmó.

Las obras incluyen la reparación de muros agrietados, el reforzamiento de la entrada principal, cambio de cielos rasos, renovación del sistema eléctrico, mejoramiento de la cubierta del patio y adecuaciones generales que permitirán brindar mayor seguridad a los cerca de 350 estudiantes que reciben clases en esta sede.

Más de 1.300 estudiantes serán beneficiados

Con estas intervenciones, la Institución Educativa Antonia Santos mejorará las condiciones de aprendizaje para más de mil estudiantes de la sede principal y alrededor de 350 de la sede San Luis Gonzaga.

Para el rector Alfonso Cassiani, el anuncio representa una oportunidad para fortalecer no solo la infraestructura, sino también la calidad educativa.

“En nombre de toda nuestra familia educativa queremos agradecer al alcalde Dumek Turbay. Esperamos que muy pronto estemos celebrando la entrega de estas obras y que el 2027 sea un año extraordinario para nuestros estudiantes, aprovechando estos nuevos espacios que hoy empiezan a hacerse realidad gracias a esta iniciativa del Distrito”, concluyó.