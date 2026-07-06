Alcalde Dumek Turbay decreta tarde cívica este martes para apoyar a la Selección Colombia

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, decretó tarde cívica para este martes, 7 de julio, con el propósito de que los cartageneros puedan acompañar a la Selección Colombia en su compromiso frente a Suiza, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La decisión sigue el precedente de medidas similares adoptadas por la administración distrital para respaldar acontecimientos deportivos de gran impacto social.

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La medida regirá a partir de la 1 de la tarde para los servidores públicos de la Administración Distrital, con excepción de las entidades y dependencias que, por la naturaleza de sus funciones, prestan servicios esenciales y deberán garantizar la continuidad de la atención a la ciudadanía.

“Cuando juega Colombia, el país se une alrededor de un mismo sentimiento. Queremos que los cartageneros puedan vivir este momento histórico en familia, con amigos y en paz, respaldando a nuestra Selección con el orgullo y la pasión que nos caracterizan”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario distrital agregó: “el llamado es a compartir en familia, disfrutar con los hijos y compartir con los amigos. Enviamos la mejor energía a nuestra Selección Colombia y que, ojalá, pueda seguir adelante clasificando a cuartos de final. Invitamos a disfrutar en sana armonía, en paz, sin caravanas ni ninguna clase de caos, respetando a los demás”.

El mandatario distrital invitó a los ciudadanos a disfrutar del encuentro con responsabilidad, promoviendo la convivencia, el respeto y el buen comportamiento en todos los espacios donde se siga el partido en este martes de “fiesta deportiva, colombiana y cartagenera”.

El decreto invita al sector privado a acogerse a la medida y permitir que sus empleados puedan alentar a la selección Colombia junto a sus familias y en espacios de sano encuentro.

Por su parte, en el Distrito solo trabajarán las dependencias con funciones o prestación de servicios de carácter inaplazable, como es el sector salud, movilidad, de socorro y atención inmediata, y atención de desastres, cuya operación con normalidad garantiza el adecuado funcionamiento de la ciudad durante la jornada.

La Alcaldía Mayor de Cartagena reiteró que la medida busca fortalecer la integración ciudadana alrededor del deporte y facilitar que miles de personas puedan acompañar a la Tricolor en un compromiso decisivo de la cita orbital.

Colombia buscará este martes su clasificación a los cuartos de final del Mundial cuando enfrente a Suiza, en uno de los partidos más esperados por la afición nacional.