Afinia expone ante la CREG retos y avances de la operación eléctrica durante jornada en Cartagena

Como parte del proceso de actualización de la metodología de remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica, Afinia recibió la visita de una delegación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), con el propósito de mostrar en terreno las particularidades de la operación del servicio en la región Caribe, así como los avances, inversiones y desafíos que enfrenta la compañía para garantizar un servicio confiable y de calidad.

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Durante dos jornadas de trabajo, los comisionados y asesores de la CREG sostuvieron espacios técnicos con directivos de Afinia y del Grupo EPM, en los que se analizaron temas relacionados con las inversiones realizadas, la calidad del servicio, el control de pérdidas de energía, la infraestructura eléctrica, la medición inteligente y los retos de la comercialización en el territorio Caribe.

Como parte de la agenda, la delegación realizó un recorrido por la subestación Chambacú y visitó los sectores de Escallón Villa, La Sevillana, Los Ángeles y El Pozón, donde conocieron de primera mano las condiciones sociales, técnicas y operativas que hacen más compleja la prestación del servicio de energía en esta región del país.

Durante la visita se evidenciaron los resultados de los programas de inversión ejecutados por Afinia para modernizar la infraestructura eléctrica, las estrategias de gestión social desarrolladas con las comunidades y la implementación de iniciativas como Energía a la Medida, que facilita el acceso al servicio mediante esquemas de pago acordes con la capacidad económica de los usuarios, promoviendo además el uso responsable de la energía y la sostenibilidad del sistema.

Asimismo, la empresa expuso los desafíos que representan las pérdidas de energía, la alta concentración de sectores eléctricamente subnormales, las dificultades de recaudo, las condiciones geográficas y los problemas de seguridad que enfrentan las cuadrillas para desarrollar las obras en diferentes municipios y comunidades del Caribe.

Para Afinia, este tipo de encuentros son fundamentales porque permiten que el regulador conozca directamente las realidades del territorio y las tenga en cuenta en la construcción de una metodología que responda a las necesidades de la región.

La compañía reiteró que continuará ejecutando importantes inversiones para fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio; sin embargo, insistió en que la sostenibilidad del sistema requiere del compromiso conjunto del Gobierno Nacional, la CREG, las autoridades territoriales, los usuarios y todos los actores del sector eléctrico.

Afinia agradeció la disposición de la CREG para conocer de cerca la realidad de la operación en el Caribe y confió en que este ejercicio contribuya a la construcción de una regulación que impulse soluciones estructurales para garantizar un servicio de energía más confiable, sostenible y acorde con las condiciones de la región.