171 emergencias atendidas durante el mes de junio de 2026 en Cartagena

El director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Jhony Pérez Sayas, presentó el balance oficial de las emergencias atendidas por la institución durante el mes de junio de 2026, destacando el compromiso permanente del personal operativo con la protección de la vida, los bienes y el medio ambiente.

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Durante el período, comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, las unidades bomberiles atendieron un total de 171 emergencias en diferentes sectores del Distrito de Cartagena. De igual manera, el Cuerpo de Salvavidas realizó con éxito tres rescates en zonas de playa, garantizando la seguridad de bañistas y visitantes.

De acuerdo con el consolidado del libro de operaciones, las emergencias más recurrentes estuvieron relacionadas con el control de abejas africanas, con 46 casos atendidos, seguidas por 26 intervenciones en crucetas y transformadores energizados que presentaban fallas y significaban riesgo de incendio.

En cuanto a incendios y otras emergencias, el informe reporta:

-17 incendios en viviendas.

-14 incendios en basuras satélites.

-12 cortocircuitos residenciales.

-12 incendios vehiculares.

-9 árboles caídos.

-8 incendios de cobertura vegetal.

-6 rescates en ascensores.

El director Jhony Pérez Sayas reiteró que el Cuerpo de Bomberos de Cartagena mantiene su capacidad de respuesta las 24 horas del día para atender cualquier emergencia e hizo un llamado a la ciudadanía a realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas en viviendas y vehículos, evitar la quema de residuos y reportar oportunamente cualquier situación de riesgo a través de las líneas de emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera oportuna y eficiente por la seguridad y el bienestar de todos los cartageneros y visitantes.