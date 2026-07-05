MinSalud giró los primeros $18.900 millones para el Hospital Materno Infantil de Ibagué

Ibagué

A través de la Resolución 001220 del 25 de junio del presente año, el Ministerio de Salud hizo efectivo el primer giro de $18.900 millones para la construcción del Hospital Materno Infantil de Ibagué, proyecto que fue anunciado por el jefe de esa cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, desde 2024.

En diálogo con Caracol Radio, el jefe de la Oficina de Gestión Territorial del Ministerio, César Picón, confirmó que ya fueron transferidos los recursos a la Unidad de Salud de Ibagué (USI), encargada de sacar adelante el proyecto, estimado en más de $63.000 millones.

“Hace pocos días fue emitida la resolución que ya permite el inicio en firme del proyecto, que fue asignado por vigencias futuras en el mes de diciembre del año pasado. Será la primera Clínica Materno Infantil de la ciudad. Ya habían quedado asegurados los recursos en una resolución de diciembre, pero en esta resolución se permitió el primer giro”, detalló Picón.

Con este primer giro, la USI deberá destinar cerca de $1.500 millones para los estudios y diseños del proyecto. Luego, se estima que en 2027 lance la licitación pública para adjudicar el contrato de construcción, que se llevaría a cabo en un predio de la Alcaldía de Ibagué, en los sectores de La Samaria o Arboleda Campestre.

Para 2027 se estima otro giro por $4.900 millones; en 2028, de $34.200 millones; y, finalmente, en 2029, los últimos $5.000 millones.

“La USI ya incorpora los $63.000 millones, puesto que ya tiene un acto administrativo legalmente ejecutoriado, y esto le permite contratar lo que quiera para la ejecución del proyecto. Viene el proceso de incorporación, luego contrata los estudios y diseños, le quedan recursos en caja y el otro año le llega otro recurso. Además, en los contratos se elabora un plan de pagos; no todos se pagan al inicio. Una vez se licite la obra, quedará establecido cómo serán los pagos parciales”, explicó el director.

El proyecto ofrecerá, por primera vez para el Tolima, servicios especializados de atención materno infantil. Contará con urgencias pediátricas, consulta externa especializada, cuidado intermedio e intensivo neonatal, servicios de hospitalización, cirugía pediátrica, imágenes diagnósticas, entre otros.