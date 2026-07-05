Fatal accidente mantiene cerrado el paso hacia el Alto de La Línea

Tolima

En la mañana de este domingo 5 de julio se presentó un fatal accidente de tránsito entre un camión y una motocicleta en la vía que conecta a Ibagué con Cajamarca, en el paso hacia el Alto de La Línea.

Lamentablemente, el conductor de la motocicleta murió en el lugar de los hechos, según le confirmó a Caracol Radio la APP-GICA, concesionaria a cargo del corredor vial que une a los departamentos del Tolima y Quindío.

El siniestro ocurrió en el sector conocido como Dalas, a unos 2 kilómetros del casco urbano de Cajamarca, donde la motocicleta Pulsar NS200, de placa UIE-74G, chocó contra un camión. El conductor de la moto perdió la vida a causa del fuerte impacto.

Se espera el pronunciamiento oficial de las autoridades para confirmar la identidad de la persona fallecida.

Entretanto, la vía permanece cerrada en ambos sentidos, lo que ha provocado fuerte congestión vehicular a lo largo del corredor vial. Hay largas filas de vehículos a la espera de continuar su recorrido.

Se estima que el corredor permanezca con tráfico lento o detenido a lo largo de la jornada, en la que se desarrolla el plan retorno del fin de semana.