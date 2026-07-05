Alias Pico de Loro, acusado del crimen de dos hermanas, escapó en la fuga masiva de El Espinal

Tolima

Un nombre en particular llamó la atención entre los 12 presos que el sábado 4 de julio se fugaron de la Estación de Policía de El Espinal, Tolima. Se trata de Ismael Eduardo Acosta González, alias Pico de Loro, un delincuente con un amplio prontuario criminal en el departamento.

El sábado, en horas de la madrugada, según informó la Policía Nacional, 12 presos forzaron una estructura metálica ubicada en la parte superior del área de reclusión y consiguieron escapar. Cinco fueron recapturados y siete continúan prófugos, entre ellos alias Pico de Loro.

Este hombre, de 32 años, fue capturado a comienzos de junio en medio de un operativo en El Espinal para responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Sin embargo, su prontuario es todavía más amplio.

Pocos días antes de esa captura, había recuperado su libertad tras permanecer alrededor de dos años en prisión por otro proceso judicial, en el cual la Fiscalía General de la Nación lo señaló como el principal sospechoso de asesinar a dos hermanas en el municipio de Guamo, Tolima, en hechos ocurridos en abril de 2024.

Ese año fueron asesinadas con arma de fuego Laura Camila y Ángela Lorena Gómez, de 22 y 13 años, respectivamente. En la vereda El Tuno del Guamo, ambas fueron ultimadas, al parecer, en un intento de hurto de su motocicleta.

Tras dos años de su captura y judicialización por el crimen de las dos hermanas, Ismael Eduardo Acosta González recuperó su libertad en junio de 2026 por vencimiento de términos. Pocos días después fue recapturado por el otro proceso de tráfico de estupefacientes.

Ahora, alias Pico de Loro se encuentra de nuevo en libertad tras fugarse junto a otros reclusos como:

• José Alexander Baquero Duque, requerido por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

• Solimberto Parejo Marroquín, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

• Jhon Jaime García Murillo, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

• William Antonio Alfonso Bogoya, por el delito de falsedad material en documento público agravado.

• Alexis Alyeri Lozano Herrera, por el delito de concierto para delinquir con fines de cometer delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

• César Augusto García Gutiérrez, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.