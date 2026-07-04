Vida de Barrio de Getsemaní es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación

Mediante un acto protocolario en la plaza de la Trinidad, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, entregó a la comunidad de Getsemaní la resolución del Plan Especial de Salvaguardia (PES) Vida de Barrio, que incluye este sistema de vida en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito nacional.

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El evento en el corazón del barrio contó con una masiva asistencia de la comunidad getsemanicense -tanto residentes como diáspora-, líderes culturales, gestores del patrimonio y altos funcionarios del orden nacional y distrital, tales como la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, y la alcaldesa encargada de Cartagena, María Patricia Porras Mendoza.

El acto inició con el conversatorio ‘La vida de barrio de Getsemaní: memoria, presente y futuro’, en el que académicos y miembros de la comunidad reflexionaron sobre un sistema cultural que refleja una manera de habitar el territorio y relacionarse con él y que preserva una memoria colectiva única por su relevancia histórica en la ciudad de Cartagena.

La resolución aprobada es un acontecimiento histórico para la comunidad de Getsemaní, pues más allá de formalizar un reconocimiento estrictamente simbólico, se trata de una herramienta que busca proteger la habitabilidad de los residentes del barrio, frente a las dinámicas que han provocado el desplazamiento de buena parte de la comunidad getsemanicense. Para ello, el PES contempla medidas concretas tales como la exoneración del impuesto predial y la equiparación a estrato uno para el cobro de los servicios públicos, y la implementación efectiva del proyecto de repoblamiento denominado La Resistencia de Getsemaní.

“Vivimos un momento histórico. Esta declaratoria es el reconocimiento a una comunidad que, por generaciones, ha sabido preservar su identidad. Este logro es el resultado de un esfuerzo colectivo que hoy permite proteger nuestra historia y fortalecer nuestro futuro. Proteger el patrimonio es proteger a las comunidades que le dan vida, garantizando que sus saberes, prácticas y expresiones culturales permanezcan y se transmitan de generación en generación. Esa es la verdadera esencia de la vida de barrio y el legado que hoy el país reconoce en Getsemaní. Hoy no solo celebramos una declaratoria; celebramos a una comunidad que ha demostrado que su mayor patrimonio son las personas”, afirmó María Patricia Porras, alcaldesa encargada de Cartagena.

“Proteger a sus gentes. Es lo que pretende este Plan Especial de Salvaguardia y esta declaratoria. Los patrones de comportamiento que se han gestado en esta comunidad al pasar de los años. Una declaratoria tiene valor después de un trabajo de casi siete años. Una institución cultural escucha las necesidades de las comunidades para proteger su patrimonio inmaterial. Hay patrimonio dentro de las ciudades y Getsemaní lo demuestra. Este será el primer patrimonio inmaterial que reconoce la vida de barrio como una práctica, con tradiciones de música, danza, cocina, relacionamiento y formas de vida entre sus habitantes y entre los extranjeros que a diario caminan por estas calles”, afirmó la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani.

El evento cerró con representaciones de las manifestaciones propias del calendario festivo del barrio en las calles contiguas a la plaza de la Trinidad, como el Cabildo de Getsemaní, Bola de Trapo y el Festival del Barrilete. La frase “Getsemanicense de la cuna al cajón”, personificada por los vecinos del barrio que han tenido que irse, marcó la presencia de la diáspora en el evento.

Shirley Tuñón, directora del IPCC, señaló: “La verdadera salvaguardia del patrimonio inmaterial se logra garantizando las condiciones para que la comunidad siga celebrando la vida en el espacio público. Por eso, el gran compromiso del IPCC en este ente gestor es institucionalizar los recursos y las vías de financiación para las expresiones que definen el orgullo getsemanicense, desde la alegría del Cabildo y la tradición de la Bola de Trapo y el Barrilete, hasta la fuerza de Ángeles Somos. Al formalizar este respaldo financiero aseguramos que el calendario festivo del barrio no dependa de la voluntad de turno sino que sea un derecho protegido en el tiempo”.

Un logro comunitario

El PES Vida de Barrio de Getsemaní es el resultado de un trabajo comunitario constante, riguroso y participativo, cuya formulación, que en sus primeras fases contó con el apoyo institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, culminó en 2025 con la radicación del documento final ante el Consejo Nacional de Patrimonio. Durante este periodo fue fundamental el apoyo de las organizaciones postulantes del proceso de declaratoria: Gimaní Cultural, la Junta de Acción Comunal del barrio, COREDUCAR, la Institución Educativa La Milagrosa, la Escuela Productora de Cine, la Fundación Cartagena al 100%, Vigías del Patrimonio de Getsemaní y San Francisco Investments.

En 2026, con el compromiso de la Alcaldía de Cartagena, se dio paso a la instalación del ente gestor transitorio del PES Vida de Barrio de Getsemaní, conformado por la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda, el Instituto de Patrimonio y Cultura y el equipo de trabajo del PES, con la coordinación de la Escuela Taller Cartagena de Indias a solicitud de la comunidad, con el fin de cumplir con las medidas urgentes de salvaguardia definidas en el documento.

Desde la Secretaría de Planeación se destacó la articulación entre el PES Vida de Barrio de Getsemaní y el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico, como instrumentos complementarios para la protección integral del patrimonio cultural inmaterial. En este marco, el PEMP incorpora las medidas de salvaguardia definidas en el PES dentro de las determinantes de manejo territorial, las condiciones de intervención y el contenido programático del Plan.

“Esta articulación permite que las acciones urbanísticas, arquitectónicas, de espacio público, movilidad, actividad económica y gestión del Centro Histórico reconozcan y favorezcan la permanencia de las prácticas, los saberes, los usos sociales y las expresiones culturales que dan sentido al territorio y hacen parte de la identidad de Getsemaní”, detalló el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza.