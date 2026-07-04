Se fugaron 12 presos de la Estación de Policía de El Espinal; cinco fueron recapturados

Tolima

El asombro se apoderó este sábado de El Espinal, principal municipio del Tolima, tras conocerse que 12 presos, algunos de alta peligrosidad, se fugaron de la Estación de Policía local en horas de la madrugada.

Según el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima, la fuga se produjo sobre las 3:10 de la madrugada, cuando 12 personas privadas de la libertad lograron evadirse de las celdas, luego de forzar una estructura metálica ubicada en la parte superior del área de reclusión, facilitando así su escape de la Estación de Policía de El Espinal.

“Tan pronto se tuvo conocimiento de la situación, se activaron de manera inmediata los protocolos institucionales y se desplegó un amplio operativo de búsqueda, permitiendo la recaptura de cinco de los fugados en una rápida reacción policial”, indicó el coronel.

Según el oficial, todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia de la Policía Nacional se encuentran concentradas en la ubicación y recaptura de los siete privados de la libertad que aún permanecen prófugos.

Las personas que continúan fugadas son:

Ismael Eduardo Acosta González, alias Pico de Loro, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Es señalado también de asesinar a dos hermanas en el municipio de El Guamo, en hechos ocurridos en abril de 2024.

por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Es señalado también de asesinar a dos hermanas en el municipio de El Guamo, en hechos ocurridos en abril de 2024. José Alexander Baquero Duque , requerido por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

, requerido por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Solimberto Parejo Marroquín, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Jhon Jaime García Murillo , por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

, por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. William Antonio Alfonso Bogoya , por el delito de falsedad material en documento público agravado.

, por el delito de falsedad material en documento público agravado. Alexis Alyeri Lozano Herrera , por el delito de concierto para delinquir con fines de cometer delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

, por el delito de concierto para delinquir con fines de cometer delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. César Augusto García Gutiérrez, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Uno de los privados de la libertad sufrió una lesión en el pie derecho durante el intento de fuga y fue localizado en el Hospital San Rafael del municipio de El Espinal, donde recibe atención médica y permanece bajo custodia policial.

“La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que permita ubicar a estas personas, la suministre de manera inmediata a través de la línea de emergencia 123 o a la patrulla de Policía más cercana. Se garantiza absoluta reserva”, aseguró Vargas.

Finalmente, anunció que la institución inició las investigaciones disciplinarias y administrativas correspondientes con el fin de establecer las circunstancias en las que se presentó la fuga.