Parque Natural Las Hermosas cierra sus puertas al turismo por condiciones de orden público

Tolima

Parques Nacionales Naturales de Colombia informó que las complejas condiciones geográficas, climáticas y sociales obligaron a prohibir las actividades turísticas en el Parque Nacional Natural Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño, ubicado en el sur del Tolima y parte del Valle del Cauca.

La actualización de las evaluaciones técnicas realizadas bajo los criterios de la Resolución 0531 de 2013 determinó que el área incumple los requisitos básicos para recibir visitantes sin comprometer la integridad de sus ecosistemas ni la seguridad de las personas.

Actualmente, dentro del parque se permiten actividades de conservación, restauración, educación ambiental, monitoreo e investigación.

“Sin embargo, incluso estas últimas se encuentran temporalmente restringidas de acuerdo con las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo de Colombia, que advierten sobre complejas condiciones de orden público”, acotó Parques Nacionales.

Según reportes de las autoridades militares, en la zona hacen presencia comisiones de las disidencias de las Farc, de las facciones lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá.

El Parque Nacional Natural Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño es un área estratégica para la conectividad ecológica entre el Macizo Colombiano y el Eje Cafetero, donde se conservan páramos, bosques altoandinos y subandinos, nacimientos de agua y complejos lagunares.

Son ecosistemas indispensables para la regulación y el abastecimiento hídrico, necesarios para el consumo humano y el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias e industriales.

“Su relevancia ambiental fue reafirmada por la Sentencia STL 510 de 2021, que reconoce al área como un ecosistema clave para la biodiversidad andina y ordena la implementación de un Plan Especial de Protección, orientado a garantizar su integridad ecológica y la sostenibilidad de sus servicios ecosistémicos”, argumentó Parques Nacionales para justificar el cierre indefinido.