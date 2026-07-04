Más de 1.500 policías garantizaron la seguridad durante partido de Colombia vs. Ghana

La Policía Nacional dispuso un amplio dispositivo de seguridad para acompañar a residentes y visitantes durante la transmisión del segundo partido de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que enfrentará al seleccionado de Ghana.

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Más de 1.500 uniformados estarán desplegados en Cartagena y su área metropolitana, brindando acompañamiento a la ciudadanía en centros comerciales, establecimientos abiertos al público, plazas, zonas turísticas y demás lugares de alta afluencia. Asimismo, habrá presencia policial en el barrio Bicentenario y en el sector de Villa Olímpica, donde el Distrito de Cartagena ha dispuesto la instalación de pantallas gigantes, espacios en los que se congregarán los aficionados para disfrutar del encuentro deportivo.

La estrategia “11 de la Seguridad” integra las capacidades operativas, tecnológicas y preventivas de la Policía Metropolitana de Cartagena, mediante el monitoreo con cámaras de videovigilancia y drones, así como el trabajo articulado de las especialidades de Inteligencia Policial, Investigación Criminal, Protección a la Infancia y Adolescencia y Policía Comunitaria. El objetivo es anticipar situaciones de riesgo, promover el buen comportamiento ciudadano y garantizar una jornada segura y en sana convivencia.

De igual forma, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), las patrullas de vigilancia y las unidades de reacción motorizadas estarán disponibles para atender cualquier requerimiento ciudadano y responder de manera oportuna ante situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia.

Al respecto, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, manifestó:

“Con motivo del próximo encuentro de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, hemos dispuesto un dispositivo especial integrado por más de 1.500 uniformados que estarán acompañando a los ciudadanos en Cartagena y su área metropolitana, con el propósito de garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de esta jornada deportiva.”

El oficial agregó:

“Nuestros policías tendrán presencia permanente en los lugares de mayor afluencia de público, como centros comerciales, establecimientos abiertos al público, zonas turísticas y puntos donde se instalarán pantallas gigantes. Invitamos a todos los aficionados a disfrutar de este encuentro con alegría, responsabilidad y respeto por las normas de convivencia, para que esta sea una verdadera fiesta en paz.”