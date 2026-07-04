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04 jul 2026 Actualizado 04:58

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La ruta mundialista: TransCaribe pone en marcha dos servicios adicionales

Los servicios saldrán después de 10:30 de la noche, desde Bodeguita, haciendo paradas solo en las estaciones Centro, Villa Olímpica y Madre Bernarda

Transcaribe mundialista. // Alcaldía de Cartagena

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TransCaribe pondrá en operación dos servicios expresos adicionales, después del cierre de su operación habitual, para transportar a los usuarios que disfruten del partido Colombia vs Ghana en las pantallas gigantes ubicadas en el Centro Histórico y en la Villa Olímpica.

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La ruta mundialista de TransCaribe tendrá dos servicios que saldrán de la estación Bodeguita, el primero a las 10:30 de la noche, y el segundo a las 10:45 de la noche.

Estos servicios harán paradas únicamente en las estaciones Centro, Villa Olímpica, y Madre Bernarda, en donde finalizarán sus recorridos.

“Invitamos a los cartageneros a que se pongan su camiseta y apoyen a la Selección Colombia, con respeto y buen comportamiento, y a que aprovechen estos servicios adicionales que TransCaribe pondrá en funcionamiento para facilitar su regreso a casa. Que gane la Selección Colombia y celebremos en paz”, expuso Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

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