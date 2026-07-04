Dumek Turbay pide al nuevo ministro de Ambiente “recuperar el tiempo” en el Canal del Dique

El alcalde de Mayor Cartagena, Dumek Turbay Paz, aplaudió la designación del reconocido biólogo marino Fabio Arjona como nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el próximo gobierno nacional de Abelardo de La Espriella, destacando su cercanía y trabajo conjunto reciente en temas de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Con ministro entrante Fabio Arjona ya hemos trabajado desde Conservación Internacional, con la intermediación de la Oficina de Cooperación Internacional, y ha fluido maravillosamente el trabajo. Nos complace su nombramiento. Es un biólogo y científico con muchísima experiencia y conocimiento sobre conservación y protección de la biodiversidad”, posteó, a través de su cuenta de X, Turbay Paz.

Además, aprovechó para invitar al nuevo ministro designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que una de sus primeras decisiones al frente de la cartera sea destrabar el proyecto de restauración del Canal del Dique, iniciativa que, según el mandatario distrital, acumula retrasos que han afectado a toda la región Caribe, específicamente a 19 municipios.

Turbay aseguró que el nuevo Gobierno nacional tiene la oportunidad de corregir las demoras que, a su juicio, marcaron la gestión del gobierno saliente frente a una de las obras ambientales y de infraestructura más importantes del país.

“Ministro, llegó el momento de recuperar el tiempo perdido con el Canal del Dique”, expresó el alcalde, al insistir en que el proyecto cuenta con los estudios, la estructuración y los recursos necesarios para avanzar.

El mandatario distrital reiteró que la recuperación integral del Canal del Dique trasciende los intereses de Cartagena y representa una necesidad estratégica para Bolívar, Atlántico y Sucre, al impactar directamente la protección de los ecosistemas, la seguridad hídrica, el abastecimiento de agua potable de Cartagena, la navegabilidad de la bahía y la competitividad del principal complejo portuario del Caribe colombiano.

“El proyecto no sólo contribuye a la recuperación ecosistémica del Parque Nacional Corales del Rosario, sino que elimina el vertimiento anual de dos millones de toneladas de sedimentos a la bahía de Cartagena”, indicó el mandatario.

Turbay también recordó que durante los últimos años ha insistido en que las trabas administrativas y ambientales terminaron aplazando una intervención que considera urgente para mitigar la sedimentación en la bahía de Cartagena, proteger el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo y reducir el riesgo de inundaciones en decenas de poblaciones ribereñas.

“Ministro, usted más que nadie conoce a Cartagena y sus necesidades ambientales. Es un gran comprometido en darle solución a las asignaturas pendientes con respecto a los cuerpos de agua y el fortalecimiento de nuestra biodiversidad y ecosistemas. Cartagena merece una bahía azul y transparente, como en los viejos tiempos: uno de los mayores beneficios, en cuanto a evitar el vertimiento anual de dos millones de toneladas de sedimentación, que tiene el proyecto del Canal del Dique”, afirmó Turbay.

El alcalde manifestó su disposición para trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno nacional y confió en que el cambio de liderazgo en el Ministerio permita acelerar las decisiones pendientes para iniciar definitivamente las obras.

“El Canal del Dique no puede seguir esperando. La región Caribe necesita hechos, no más dilaciones. No más ideología burocrática que trabaja de forma subjetiva al progreso y el desarrollo. Más en proyectos cuyo equilibrio con el medioambiente están completamente comprobados, estudiados y diagnosticados”, concluyó el mandatario.

El proyecto de restauración del Canal del Dique ha sido considerado una de las iniciativas ambientales más relevantes del país por su impacto sobre más de un centenar de kilómetros de ecosistemas estratégicos y por los beneficios que tendría para la protección ambiental, el desarrollo económico y la seguridad de miles de familias de la región Caribe, especialmente de Bolívar, Sucre y Atlántico.