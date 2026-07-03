¿Qué pasó con el manejo del recaudo del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Rocío lozano, gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué, confirmó que ante la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS, se presentarán nuevos proyectos entre los que están el mejoramiento de andenes y la fase 2 de la semaforización de la ciudad.

“Estaremos radicando el proyecto de mejoramiento de andenes y estamos trabajando ya la fase 2 de la semaforización”, dijo Rocío Lozano al anunciar los proyectos que presentarán en el segundo semestre del año 2026.

Por otra parte, anunció que desde el SETP, se está trabajando en el modelo financiero qué tendría su cierre a finales del mes julio junto a la demanda operacional para poder tener claro el futuro del negocio del transporte, lo que permitirá avanzar para definir el camino que definirá el futuro del proyecto.

Sobre le recaudo, piedra angular del proceso, dijo que sin modelo financiero y un operador definido, no se podrá avanzar en este proceso que fue uno de los detonantes de un paro por más de 10 días en el año 2023 en la capital del Tolima.

¿Qué pasó con la pavimentación de la avenida Ambalá?

Según Roció Lozano, gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público, dijo que luego del 15 de julio se espera empezar con las obras desde la calle 25 hasta la 37 y desde la 77 hasta la 63.

En el proyecto de mejoramiento de la capa asfáltica de la avenida Ambalá se hará una inversión superior a los $25 mil millones con un tiempo estimado de 7.5 meses de desarrollo del contrato.