Policía de Cartagena logra histórica reducción del 23% en homicidios durante el primer semestre

Durante los primeros 180 días de 2026, la Policía Nacional en Cartagena y su área metropolitana fortaleció su presencia en las calles, incrementó las acciones investigativas y focalizó sus capacidades en los sectores con mayor afectación, obteniendo resultados que hoy se traducen en una reducción de los principales delitos de impacto y una contundente ofensiva contra el crimen organizado.

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La articulación con la Fiscalía General de la Nación, las autoridades distritales y la comunidad permitió orientar las operaciones hacia los fenómenos que más afectan la convivencia ciudadana, priorizando la protección de la vida, el patrimonio económico y la desarticulación de las organizaciones delincuenciales.

180 días salvando vidas.

La protección de la vida continúa siendo la principal prioridad institucional. Durante el primer semestre del año, Cartagena registró una reducción del 23,9% lo que representa 48 vidas que no se perdieron frente al mismo periodo del año anterior.

Uno de los avances más importantes se refleja en la disminución del 33,8 % de los homicidios por sicariato, principal modalidad de este delito en la ciudad.

Como resultado de las investigaciones adelantadas por la Policía Judicial y la Fiscalía, fueron capturadas 51 personas por homicidio, incluidos 12 presuntos sicarios, alcanzando además un 35 % de esclarecimiento de estos hechos.

La estrategia de focalización también permitió mantener 144 barrios libres de homicidios, demostrando que la intervención integral y el trabajo preventivo generan entornos más seguros para la comunidad.

Si bien las lesiones personales presentaron un incremento asociado principalmente a riñas e intolerancia, la Institución mantiene campañas permanentes de prevención y control para reducir estos comportamientos, especialmente durante los fines de semana y en zonas de alta concentración de personas. Como parte de estas acciones, durante el primer semestre fueron incautadas 3.190 armas blancas, evitando que estos elementos fueran utilizados para afectar la vida y la integridad de los ciudadanos.

El compromiso ciudadano con la convivencia también se refleja en una mayor interacción con las autoridades. Durante el primer semestre del año fueron impuestos 9.747 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, un 10 % más que en el mismo periodo de 2025, como resultado del fortalecimiento de los controles policiales en toda la ciudad. De igual forma, la línea de emergencias 123 recibió 137.612 llamadas, de las cuales 120.128 fueron inoficiosas, es decir, comunicaciones sin una situación real de emergencia. Esta práctica afecta la capacidad de respuesta de la Policía y puede retrasar la atención de casos que realmente ponen en riesgo la vida, la seguridad y la convivencia ciudadana.

180 días recuperando la tranquilidad.

Los resultados operativos también se reflejan en una reducción sostenida de los delitos contra el patrimonio económico. Durante estos primeros seis meses:

El hurto a personas disminuyó 38,2 %.

El hurto a comercio bajó 24,5 %.

El hurto a residencias se redujo 13,9 %.

El hurto de automotores descendió 27,5 %.

El hurto de motocicletas disminuyó 20,6 %.

Especial atención merece el Centro Histórico y sus alrededores, donde la estrategia de turismo seguro, el incremento del pie de fuerza y los controles permanentes permitieron una reducción del 65,9 % en el hurto a personas, consolidando este sector como uno de los principales escenarios de intervención para garantizar la seguridad de residentes, comerciantes y visitantes.

180 días combatiendo el crimen.

La ofensiva contra la delincuencia organizada y los delitos de mayor impacto permitió importantes resultados operativos durante el primer semestre del año.

En total fueron capturadas 3.695 personas, de las cuales 3.423 fueron sorprendidas en flagrancia y 272 mediante orden judicial.

En materia de lucha contra el narcotráfico y el tráfico local de estupefacientes, la Policía incautó 653 kilogramos de estupefacientes y logró la captura de 1.700 personas por este delito.

Asimismo, fueron incautadas 346 armas de fuego, afectando de manera significativa la capacidad de acción de los actores delincuenciales.

La ofensiva investigativa contra el crimen organizado permitió ejecutar 168 diligencias de allanamiento y 30 operaciones estructurales, entre ellas 16 contra estructuras del Clan del Golfo y 14 contra bandas delincuenciales, logrando la captura de 74 integrantes, incluidos 18 cabecillas, debilitando las estructuras responsables de diferentes actividades ilícitas en Cartagena y su área metropolitana.

180 días de compromiso permanente.

La Policía Metropolitana de Cartagena continuará fortaleciendo las capacidades operativas, investigativas y preventivas para proteger la vida, combatir el multicrimen y garantizar mejores condiciones de seguridad y convivencia para todos los cartageneros.

“Los resultados alcanzados durante este primer semestre son producto del trabajo articulado entre nuestras capacidades operativas, investigativas y preventivas. Seguiremos fortaleciendo la presencia institucional en los territorios, afectando las estructuras criminales y respondiendo de manera contundente a los delitos que más impactan a la ciudadanía. Nuestro compromiso es seguir protegiendo la vida, el patrimonio y la tranquilidad de todos los cartageneros”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera cercana a la ciudadanía, fortaleciendo las acciones de prevención, inteligencia, investigación criminal y control territorial para consolidar una ciudad cada vez más segura. La invitación es a seguir denunciando oportunamente cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad, porque la construcción de una Cartagena más tranquila es una tarea que requiere el compromiso y la corresponsabilidad de todos.