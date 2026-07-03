Nuevo carril en la Avenida Santander mejorará movilidad y el acceso desde el Centro

La Alcaldía Mayor de Cartagena continúa ejecutando soluciones para mejorar la movilidad de la ciudad. En esta oportunidad, a través del programa Vías para la Felicidad que lidera la Secretaría de Infraestructura, avanza la construcción de un nuevo carril de incorporación sobre la Avenida Santander, frente al Baluarte de Santiago Apóstol o boquetillo de la Calle 33 en el Centro Histórico.

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La intervención busca facilitar el ingreso de los vehículos que salen del Centro hacia Bocagrande, eliminando uno de los puntos de mayor conflicto vial de este sector y reduciendo el riesgo de accidentes.

Actualmente se desarrollan las labores de demolición y adecuación del separador central para dar paso a la nueva geometría de la vía, que permitirá ampliar a tres carriles el acceso hacia la Avenida Santander en sentido Centro–Bocagrande, optimizando la incorporación de los vehículos y mejorando la fluidez del tránsito.

La obra contempla la construcción de un carril de incorporación de 43 metros lineales, la adecuación de 130 metros cuadrados de espacio público y la instalación de 80 metros lineales de bordillos, conforme a los diseños técnicos del proyecto.

“Seguimos ejecutando obras que, aunque son de menor escala, generan un impacto muy importante en la movilidad diaria de Cartagena. Este nuevo carril permitirá una incorporación más segura y ordenada hacia la Avenida Santander, reduciendo congestiones y mejorando la circulación desde el Centro para decenas de conductores todos los días”, destacó el alcalde Dumek Turbay Paz.