Golpe a la delincuencia en Villas de Aranjuez deja dos capturados y tres armas incautadas

La oportuna reacción de las patrullas de vigilancia de la Policía Nacional permitió la captura de dos personas que portaban armas de fuego en el barrio Villas de Aranjuez, en un procedimiento adelantado tras atender una discusión entre varias personas en la zona sur de la ciudad.

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El procedimiento se llevó a cabo en la manzana 1 de este sector, donde las patrullas de vigilancia atendieron un llamado por un altercado entre varias personas. Durante la intervención fueron capturados dos hombres, de 27 y 58 años, a quienes les incautaron tres armas de fuego: un revólver calibre 32 con seis cartuchos y dos pistolas de letalidad reducida, junto con dos cargadores y diez cartuchos. Ninguna de las armas contaba con la documentación que acreditara su legal porte o tenencia.

Las armas de fuego serán sometidas a cotejo balístico para establecer si han sido utilizadas en hechos que hayan afectado la seguridad y la convivencia ciudadana.

Los capturados y los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 412 personas, logrando incautar 353 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“La oportuna intervención de nuestros policías permitió evitar que este hecho escalara y representara un mayor riesgo para la comunidad. Seguiremos desarrollando acciones contundentes contra el porte ilegal de armas de fuego y reforzando la presencia institucional en los barrios de Cartagena para preservar la vida, la seguridad y la convivencia ciudadana”, sostuvo.