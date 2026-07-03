Flexibilizarán requisitos para recibir beneficios tributarios por generación de empleo en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Alcaldía de Ibagué presentará ante el Concejo Municipal una iniciativa para modificar el Acuerdo 018 de 2024, que establece los incentivos tributarios en los impuestos Predial Unificado e Industria y Comercio (ICA) para las empresas que generen nuevos empleos en la ciudad.

“Vamos a flexibilizar los requisitos para la aplicación de estos estímulos tributarios de tal forma que todos puedan acceder a ellos o tengan alguna parte del beneficio que se otorga a quienes demuestren un número de empleos durante todo el año”, aseguró Ángel María Gómez, secretario de Hacienda de Ibagué.

El acuerdo que será modificado fue aprobado en octubre de 2024, este otorga exoneraciones hasta del 100% en el pago del ICA para empresas que generen 2 empleos en adelante. Los beneficios van disminuyendo de manera gradual hasta completar 10 años, dependiendo del número de puestos de trabajo creados.

En el caso del impuesto Predial, las exenciones alcanzan el 80% y se otorgan por la construcción de nuevos locales o centros comerciales; centros médicos, parques industriales, hoteles, entre otras edificaciones con vocación productiva. Pueden aplicar nuevas empresas o aquellas existentes en el Municipio que abran nuevas sedes o sucursales.

Sin embargo, uno de los requisitos para acceder a los beneficios cada año es mantener los empleos de manera continua y permanente, lo cual, dada la dinámica de la economía local, no siempre es posible. Este es uno de los requerimientos que va ser modificado, agregó el Funcionario.

“El empleo que es temporal acá en Ibagué es para unos meses y eso lo vamos a flexibilizar y en proporción al número de meses que los tengan contratados, así mismo se le va a dar la proporcionalidad en la aplicación de los estímulos”, recalcó el secretario de Hacienda.

Se espera que el proyecto sea analizado por parte del Concejo y de no encontrarse ningún impedimento, se apruebe para que se convierta en acuerdo municipal con el fin que más empresas que generan empleo se beneficien.