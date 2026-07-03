Este fin de semana no habrá pico y placa en la vía Murillo - Manizales

Tolima

Tras casi dos años de su implementación, en la vía Murillo – Manizales se suspendió temporalmente el pico y placa ambiental. Para este fin de semana del 4 y 5 de julio se permitirá el ingreso al corredor vial de cualquier vehículo, sin importar el número de su matrícula.

Así se lo confirmó a Caracol Radio la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, quien indicó que aún no se ha expedido el acto administrativo que le daría continuidad a la restricción de movilidad.

“Durante este fin de semana no existe un acto administrativo que reglamente la vigencia del pico y placa. Sin embargo, se va a continuar con esta medida porque es la voluntad de los mandatarios accionados y de las demás entidades. En virtud de que sí surtió unos efectos positivos, se espera darle continuidad”, manifestó Lozano.

Por orden del Tribunal Superior de Ibagué, la restricción debía aplicarse hasta el pasado 30 de junio. A partir de esa fecha, las entidades territoriales del área de influencia y la Presidencia de la República debían decidir si la mantenían o no. Aunque existe consenso para prolongarla, aún falta el acto administrativo que oficialice la decisión.

“Existe un conflicto de competencia, porque al Tribunal levantar la medida y ordenar que sean las entidades accionadas las que reglamenten esta situación, la competencia sobre la carretera cambió. Antes era competencia del Tolima y ahora es nacional. Todas las entidades estamos de acuerdo en que el acto administrativo debe ser expedido por el Ministerio de Transporte. Sin embargo, el Ministerio jurídicamente tiene sus argumentos”, explicó la funcionaria.

Se espera que las entidades territoriales y el Ministerio se reúnan nuevamente el próximo 10 de julio. Hasta esa fecha, por lo menos, el corredor vial permanecerá sin pico y placa.

No obstante, las autoridades hicieron un llamado a la conciencia de los conductores para evitar comportamientos que atenten contra el bienestar ambiental de los ecosistemas que rodean el volcán Nevado del Ruiz.