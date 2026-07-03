Detenido sospechoso con un revolver en el barrio Olaya Herrera de Cartagena

En desarrollo de los planes contra el porte ilegal de armas de fuego y en cumplimiento de la estrategia para la protección de la vida, uniformados de la Policía Nacional de Colombia capturaron en las últimas horas a un presunto delincuente en el sur de la ciudad.

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El operativo se llevó a cabo en el sector La Magdalena, del barrio Olaya Herrera, mediante actividades de registro, control e identificación de personas. En el lugar fue capturado un hombre de 26 años, conocido con el alias de ‘Alex’, natural de Cartagena, a quien le fue incautado un revólver marca Amadeo Rossi, calibre .38, con seis cartuchos del mismo calibre sin percutir.

El arma de fuego será sometida a cotejo balístico para establecer si fue utilizada en hechos que hayan afectado la seguridad y la convivencia ciudadana.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 412 personas, logrando incautar 353 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Cada arma de fuego ilegal que retiramos de las calles representa un riesgo menos para la comunidad. Continuaremos fortaleciendo las acciones operativas y los controles en todos los sectores de Cartagena para proteger la vida y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando oportunamente cualquier hecho delictivo y a confiar en la Policía Nacional”, aseguró.