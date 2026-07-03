Desde Cartagena inicia embarque de 40 toneladas de ayudas humanitarias para Venezuela

La solidaridad de Cartagena comenzó este jueves a recorrer el camino hacia Venezuela. Bajo el liderazgo del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, y la gestora social Liliana Majana, inició el proceso de embarque del primer lote de ayudas humanitarias recolectadas durante la campaña Cartagena Unida por Venezuela, una iniciativa que logró reunir más de 40 toneladas de donaciones para las familias afectadas por el doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.

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Desde el Centro Intégrate, ubicado en el barrio El Líbano, voluntarios y funcionarios iniciaron el cargue de una tractomula que partirá esta noche con destino directo a Caracas, gracias a una alianza estratégica entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la empresa venezolana Farmatodo, que asumió la logística para garantizar que las ayudas lleguen sin escalas hasta las comunidades afectadas.

Una alianza para que la ayuda llegue directamente a Venezuela

La directora de la Oficina de Cooperación Internacional, María Mercedes Abondano, destacó que el trabajo conjunto con Farmatodo permitió asegurar un transporte directo hacia Venezuela, garantizando una entrega más rápida de las donaciones.

“Esta alianza que logramos con Farmatodo hoy empieza. Ya llegó la tractomula y comenzamos a cargar. La idea es enviar más de 40 toneladas con alimentos, agua, medicamentos y todas las ayudas que más nos han solicitado desde Caracas. La tractomula sale directo de Cartagena a Caracas con todo el apoyo de Farmatodo”, explicó.

La funcionaria señaló que esta alianza fue posible gracias a la gestión liderada por el alcalde Dumek Turbay y la gestora social Liliana Majana, quienes buscaron diferentes alternativas para garantizar que la ayuda llegara directamente a territorio venezolano.

“Estuvimos tocando varias puertas y Farmatodo, siendo una empresa venezolana con operación directa en ese país, se convirtió en un aliado estratégico. Hoy tenemos la tranquilidad de saber que estas ayudas llegarán directamente a quienes más las necesitan”, afirmó.

De acuerdo con lo previsto, el recorrido terrestre tardará aproximadamente entre tres y cuatro días.

Alimentos, medicamentos e insumos para atender la emergencia

El primer envío está conformado por alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos, artículos de higiene personal, pañales para niños y adultos mayores, leche en polvo, alimentos para mascotas, alcohol, guantes, elementos de primeros auxilios y otros insumos que fueron priorizados por las autoridades venezolanas para atender la emergencia.

“Gracias a la solidaridad de los cartageneros hoy enviamos mucha agua, alimentos no perecederos como arroz, granos y harina; además de medicamentos, especialmente acetaminofén, alcohol, guantes, pañales, elementos de higiene y leche en polvo para los niños. Son ayudas que nos han solicitado directamente desde Venezuela y que hoy comienzan su recorrido hacia Caracas”, agregó Abondano.

La directora precisó que este corresponde al primer lote de ayudas despachado desde Cartagena.

Más de 60 personas hicieron posible esta misión humanitaria

El proceso de clasificación, embalaje y cargue de las ayudas contó con la participación de más de 60 personas, entre funcionarios de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), personal del Centro Intégrate y voluntarios venezolanos residentes en Cartagena, quienes desde el inicio de la campaña unieron esfuerzos para organizar cada una de las donaciones.

La jefe de la OAGRD, Gabriela Tinoco, resaltó el compromiso del equipo humano que hizo posible esta operación.

“Desde el inicio de la jornada hemos contado con aproximadamente entre 30 y 40 personas de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo, quienes han apoyado la recolección, la clasificación y el embalaje de todas las ayudas. Hoy también participan en el cargue de la tractomula que se desplazará hacia Venezuela”, indicó.

Asimismo, destacó que la solidaridad trascendió fronteras gracias a la participación activa de ciudadanos venezolanos residentes en Cartagena.

“Esta ha sido una jornada donde no solo los cartageneros demostraron su solidaridad. Muchos venezolanos que viven en Cartagena se acercaron para aportar su granito de arena y trabajar como voluntarios por sus coterráneos. Unidos hemos demostrado que podemos lograr grandes beneficios para quienes hoy atraviesan esta difícil situación”, expresó.

Cartagena respondió al llamado de solidaridad

Desde el pasado 26 de junio, miles de cartageneros, empresas, organizaciones, instituciones y ciudadanos venezolanos residentes en la ciudad respondieron al llamado realizado por la Administración Distrital, convirtiendo a Cartagena Unida por Venezuela en una de las campañas humanitarias más importantes lideradas recientemente por el Distrito.

Con este primer envío de más de 40 toneladas de ayudas humanitarias, Cartagena reafirma su compromiso con la solidaridad, la cooperación internacional y el apoyo a los pueblos hermanos que enfrentan situaciones de emergencia.