Cortolima impuso multas de $457 millones por uso de basurero sellado en Purificación, Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que, a través de la Resolución 635 del 9 de junio de 2026, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) impuso multas por más de $450 millones a la Alcaldía Municipal de Purificación y a la Empresa de Servicios Públicos del Municipio (Purifica) por arrojar residuos en una celda del basurero local que debía estar sellada.

Según el documento, la administración del alcalde Juan Carlos Bessolo deberá pagar una multa de $281.189.740, y la empresa de servicios públicos, dirigida por el gerente Óscar Javier Ortiz, una sanción de $175.743.588.

La decisión se fundamenta en el Auto No. 3052 del 26 de junio de 2024, que ordenó la clausura de la celda ubicada en la vereda Hilarco, en el predio Finca Arizona. Orden que fue ratificada mediante la Resolución No. 6464 del 7 de noviembre de 2024.

Sin embargo, el equipo de campo de Cortolima identificó en agosto de 2025 que recientemente habían depositado residuos en dicha celda, por lo cual se incumplió la orden de la autoridad ambiental.

“Se encuentra plenamente acreditado que el Municipio de Purificación y PURIFICA E.S.P. continuaron realizando actividades de disposición final de residuos sólidos en una celda cuya operación había sido suspendida por Cortolima, configurándose así el incumplimiento de la medida adoptada y, por ende, la infracción ambiental objeto del presente proceso sancionatorio”, reza el documento.

Para la corporación, la empresa de servicios públicos debió buscar otro espacio para arrojar las basuras, ya que dicha celda representaba riesgos de contaminación para la zona rural de Purificación.

La respuesta

En diálogo con Caracol Radio, el gerente de Purifica anunció que radicarán un recurso de reposición o apelación contra la sanción de Cortolima. Si bien admite que arrojaron residuos tras la suspensión de la celda, sostiene que se vieron obligados ante la falta de otros rellenos sanitarios.

“Los rellenos sanitarios a nivel Colombia son una papa caliente, y las corporaciones están a la espera de que reviente esa papa (...) Nosotros solicitamos a los demás rellenos, como el Pacandé de Natagaima, el de Neiva o el de Ibagué, y todos nos negaron el servicio. Al haber esa situación, se solicitó a Cortolima una prórroga, que nos negó; nos negó la emergencia sanitaria, por lo que se depositó durante algunos meses en esa celda”, explicó.

Para el gerente Ortiz, resulta desproporcionada la multa de Cortolima, “que acaba con cualquier entidad”. Esperan revertirla o, por lo menos, negociarla.

Por último, negó que el uso de la celda sellada contaminara la quebrada Gualejo, que estaría ubicada a tres kilómetros de la polémica celda.