Cayó en vías del Tolima un cargamento de cocaína avaluado en más de $500 millones

Tolima

Un total de 116 kilos de cocaína fueron incautados en las últimas horas en la vía que conduce del Huila hacia el Tolima, a la altura de la vereda Guayaquil, en el municipio de Natagaima, donde uniformados de la Policía Nacional hallaron una camioneta abandonada con el cargamento de droga.

A través de la Seccional de Tránsito y Transporte, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos, uniformados de la Policía ubicaron, a un costado de una vía terciaria, una camioneta que ocultaba un cargamento de estupefacientes bajo la modalidad de caleta o doble piso en la carrocería.

Durante la inspección al vehículo hallaron 65 paquetes con diferentes colores, figuras y marcas, los cuales contenían clorhidrato de cocaína.

“De acuerdo con información de inteligencia, el vehículo presuntamente provenía del departamento del Cauca y tenía como destino final la ciudad de Bogotá. El cargamento tendría un valor comercial superior a $530 millones”, indicó el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

El cargamento y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada No. 34 de Pereira, Risaralda, para continuar con el proceso de judicialización.

“Con este importante resultado operativo, la Policía Nacional logró evitar la comercialización de más de 116.000 dosis de clorhidrato de cocaína en el centro del país, contribuyendo a afectar las estructuras del narcotráfico y fortaleciendo la seguridad ciudadana”, enfatizó el coronel Vargas.