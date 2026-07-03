Cartagena reunió a expertos internacionales sobre gobernanza digital y Derechos Humanos

Como parte de la implementación del proyecto “Modelos de Gobernanza para la Promoción de los Derechos Humanos en los Entornos Digitales”, se llevó a cabo en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, el Encuentro Regional de Cocreación, un espacio de diálogo multisectorial orientado a fortalecer la construcción de propuestas para la promoción y protección de los Derechos Humanos en los entornos digitales de América Latina y el Caribe.

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El evento se realiza en el marco del proyecto Modelos de Gobernanza para la Promoción de los Derechos Humanos en los Entornos Digitales, iniciativa ejecutada por Fundación Dignitas y financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias.

El encuentro tuvo como objetivo validar los hallazgos del diagnóstico y mapeo realizados en el marco del proyecto, así como priorizar las líneas temáticas que integrarán la propuesta de formación para la incidencia en derechos humanos en entornos digitales en los nueve países participantes.

Esta jornada reunió a 20 participantes con amplia experiencia y conocimiento en gobernanza de internet, derechos humanos digitales y temas afines, provenientes de organismos internacionales, entidades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado.

Entre las entidades que han confirmado su participación se encuentran el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México (FOPREL), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colnodo, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAIT), la Red Iberoamericana de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (RINDHCA), la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y Civic House, socio local del proyecto, entre otras organizaciones clave para el fortalecimiento de la gobernanza digital en la región.

Además de validar los resultados obtenidos hasta la fecha, el encuentro busca consolidar un grupo impulsor que pueda orientar y respaldar el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto, promoviendo la articulación entre actores estratégicos y la construcción de consensos en torno a los desafíos y oportunidades de los derechos humanos en los espacios digitales.

“Este Encuentro representa un paso fundamental para consolidar una visión compartida sobre cómo promover y proteger los derechos humanos en los entornos digitales. Queremos que las voces de la sociedad civil, la academia, las instituciones públicas, los organismos internacionales y el sector privado contribuyan a la construcción de una propuesta de formación pertinente, inclusiva y con capacidad real de incidencia. Los aportes y acuerdos que surjan de este espacio serán clave para fortalecer una gobernanza digital centrada en las personas y en la garantía de sus derechos en la región”, afirmó Quelis Rodríguez, directora de la Fundación Dignitas y coordinadora del proyecto sobre el evento.

Un espacio colaborativo

La metodología del encuentro estuvo basada en principios de deliberación participativa y colaborativa, garantizando la representación equilibrada de actores gubernamentales, sociedad civil, academia y sector privado. Para ello, se desarrollaron sesiones temáticas, mesas técnicas de trabajo y plenarias de validación colectiva, acompañadas por moderadores especializados que facilitaron las discusiones bajo un enfoque técnico, plural y neutral.

El proyecto Modelos de Gobernanza para la Promoción de los Derechos Humanos en los Entornos Digitales tiene como propósito promover espacios de diálogo, formación e incidencia que contribuyan a una gobernanza digital más inclusiva, participativa y respetuosa de los derechos humanos en la región.