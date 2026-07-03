Capturan en Ibagué a un hombre acusado de robar viviendas en Cundinamarca
El hombre habría participado en un millonario robo a dos viviendas en el municipio de Agua de Dios.
Tolima
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra John Fredy Romero Céspedes, alias ‘Metacho’, señalado de participar en el hurto a dos viviendas contiguas ubicadas en el barrio Boyacá de Agua de Dios, Cundinamarca, en hechos ocurridos el 4 de enero de 2025.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el día de los hechos, Romero Céspedes, en compañía de otras personas, llegó a una de las viviendas con el supuesto interés de comprarla.
Al parecer, este hombre se encargó de distraer a la víctima, una adulta mayor, mientras otro de sus acompañantes se apoderaba de objetos de valor y una tarjeta de crédito.
A la par, otros de sus presuntos cómplices, que se encontraban afuera, ingresaron con engaños a la vivienda vecina y se apoderaron de más de $5.000.000 en efectivo.
“Se evidenció que el 30 de enero de 2025, ‘Metacho’, al parecer, intentó realizar compras con la tarjeta hurtada en un establecimiento de comercio de Ibagué (Tolima); sin embargo, no lo consiguió, ya que el movimiento fue reportado a la entidad bancaria”, precisó la Fiscalía.
Un fiscal de la Seccional Tolima radicó escrito de acusación contra John Fredy Romero Céspedes por los delitos de hurto calificado y agravado y hurto por medios informáticos, cargos que no aceptó. Su captura se produjo en las últimas horas por parte de la Policía Nacional en vía pública de Ibagué.