Capturan a dos presuntos delincuentes que extorsionaban a un comerciante de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que el Gaula de la Policía logró la captura de dos personas en flagrancia entre ellos una mujer de 27 años conocida con el alias de ´La Mona´ y un hombre de 29 años identificado con el alias del ´El Flaco´, por el presunto delito de extorsión agravada.

El operativo adelantado por parte de las autoridades se realizó en el municipio de Alvarado, Tolima, como resultado de la denuncia ciudadana e investigación coordinada por los investigadores especializados.

“La investigación inició luego de que un comerciante denunciara ante el Gaula que estaba siendo víctima de llamadas y mensajes extorsivos. De acuerdo con la información recopilada, el afectado era intimidado por un sujeto que se identificaba como ´Richard´, supuesto comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quien aseguraba conocer información detallada sobre su familia y lo amenazaba con atentar contra su integridad y la de sus seres queridos si no entregaba una suma de dinero”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según la investigación, los delincuentes le exigían el pago de $19 millones al comerciante, pero al seguir recomendaciones de los investigadores, continuó las conversaciones con los extorsionistas, logrando que la suma acordada fuera de $2 millones.

“Con base en este acuerdo, los investigadores diseñaron un plan antiextorsión, brindaron acompañamiento permanente al comerciante y coordinaron una entrega controlada del dinero en el municipio de Alvarado. Durante el operativo fueron sorprendidas las dos personas”, sostuvo el coronel, Edgar López.

Las autoridades revelaron que estas personas fueron detenidas cuando recibían $200 mil utilizados para hacer la entrega controlada de una presunta extorsión residen en el barrio Álamos de Ibagué.

En el procedimiento se incautó además una motocicleta AKT NKD de color negro y dos teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes y serán objeto de análisis dentro del proceso investigativo.

Un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra alias ´La Mona´, mientras que a alias ´El Flaco´ continuará vinculado a la investigación judicial.