Candidatas al Reinado Popular 2026 potenciarán tradiciones y liderazgo en sus barrios

El viernes 3 de julio, la Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), dio a conocer formalmente los lineamientos de la segunda fase de la convocatoria REINAS 2026. Este proceso informativo y administrativo está dirigido de manera exclusiva a las candidatas que participaron en la fase 1 de preinscripción y que obtuvieron el aval definitivo de sus comunidades.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El objetivo de esta segunda fase es establecer los lineamientos para la inscripción, evaluación y fortalecimiento de las propuestas culturales presentadas por las candidatas avaladas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, con el fin de garantizar su participación como representantes de los barrios, corregimientos e islas del Distrito, y fortalecer su rol como promotoras culturales y agentes de preservación de las manifestaciones festivas.

Uno de los propósitos de este proceso es el fortalecimiento de la propuesta cultural para la promoción festiva y de las manifestaciones culturales del distrito en cada uno de los barrios y corregimientos representados, bajo el liderazgo social de cada una de las candidatas. El perfeccionamiento de las propuestas se hará de la mano del IPCC. De esta forma, las candidatas contribuyen a la apropiación social del patrimonio inmateral de Cartagena en su rol de promotoras culturales y lideresas comunitarias.

”Abrimos oficialmente este nuevo ciclo. Con las candidatas seleccionadas nos dedicaremos de lleno al fortalecimiento y cualificación de capacidades para el desarrollo y gestión cultural en cada una de las participantes, proporcionándoles herramientas para la puesta en valor del patrimonio cultural de la ciudad. Este año garantizamos una inversión total de 606 millones de pesos en estímulos y premios, un respaldo económico directo para que el talento y liderazgo de las jóvenes impacte de manera real en sus comunidades”, aseguró Shirley Tuñón, directora general del IPCC.

La funcionaria detalló que esta fase comprende entre otros; la entrega de 41 estímulos para la ejecución del Plan Cultural Barrial y 41 apoyos para vestuario y maquillaje festivo.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, reafirmó el compromiso de la administración distrital con la dignificación del certamen. “Esta segunda fase consolida un proceso serio que se construye desde la raíz. Otorgar incentivos directos para el desarrollo de las propuestas culturales y permite que las candidatas se conviertan en agentes culturales para salvaguardar las tradiciones y promover el espíritu festivo en cada rincón de la ciudad “, indicó el mandatario.

La convocatoria también contempla una bolsa de 14 premios adicionales para galardonar la excelencia artística en algunos eventos de la agenda oficial como Noche de Tradición Festiva, la Noche de Talentos y la Velada de Elección y Coronación, esta ultima beneficiando al ramillete de 5 finalistas.

El cronograma oficial de esta segunda fase se encuentra disponible en la plataforma institucional, junto con el Reglamento para la participación en el Reinado Popular de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, documento normativo al cual deberán acogerse las candidatas para el desarrollo integral del proceso festivo.

A partir del 3 de julio, los formatos de inscripción y los términos de referencia específicos para la radicación de la propuesta cultural estarán disponibles exclusivamente para las candidatas habilitadas en el portal web oficial convocatorias.ipcc.gov.co.