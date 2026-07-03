Cae alias “Vikingo” con 28 dosis de base de coca en San Juan Nepomuceno

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales en Bolívar, bajo la estrategia “Por un Bolívar Más Seguro”, continúa fortaleciendo las acciones para combatir el tráfico local de estupefacientes y proteger a niños, niñas, adolescentes y a la comunidad en general.

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En el barrio Nuevo San Juan, del municipio de San Juan Nepomuceno, uniformados capturaron en flagrancia a un hombre de 25 años, conocido con el alias de “Vikingo”, hallándole aproximadamente 28 dosis de base de coca, luego de practicarle un registro a persona.

De acuerdo con información suministrada por la comunidad, esta persona presuntamente se dedicaría a la comercialización de estupefacientes en parques e inmediaciones de instituciones educativas del municipio, motivo por el cual las autoridades fortalecieron las acciones de control y verificación en el sector.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que un juez de la República definirá su situación judicial.

La Policía Nacional reiteró que diariamente desarrolla operativos y actividades de control para contrarrestar la venta y distribución de sustancias estupefacientes, especialmente en entornos frecuentados por menores de edad.

En lo corrido del año, la Policía Nacional en Bolívar ha realizado 369 capturas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; además, ha incautado más de 105.158 dosis de estupefacientes, entre ellas marihuana, cocaína, base de coca, heroína y bazuco.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó: “Seguiremos adelantando acciones contundentes contra el tráfico de estupefacientes e invitamos a la comunidad a continuar suministrando información oportuna que nos permita capturar a quienes afectan la seguridad y la tranquilidad de los bolivarenses.”