Unicartagena abre nuevos cupos con inscripción gratuita para centros tutoriales

El Consejo Superior de la Universidad de Cartagena aprobó, de manera excepcional y por única vez, la exoneración del pago de la inscripción con recursos propios de la institución para una convocatoria de nuevos cupos en programas de pregrado que se ofertarán en los diferentes centros tutoriales, así, más de 300 nuevos cupos serán ofertados con inscripción gratuita.

Esta medida desarrollada con el apoyo de la Gobernación de Bolívar, hace parte del Plan Integral de Cobertura impulsado por el Gobierno Nacional (PIC), y permitirá fortalecer la presencia institucional en los territorios, especialmente a través de programas en modalidad presencial.

En Magangué se ofrecerá el programa de Enfermería con 40 cupos; en Lorica estarán disponibles Contaduría Pública y Derecho con 50 cupos para cada programa; en El Carmen de Bolívar se ofertará Contaduría Pública con 50 cupos; en Mompox, Derecho contará con 50 cupos; en Cereté se abrirá la Licenciatura en Educación Infantil con 50 cupos; y en San Juan Nepomuceno este mismo programa tendrá 55 cupos.

Adicionalmente, se ofertará el programa Técnico en Administración Turística con 50 cupos en modalidad a distancia desde Cartagena. En total, se disponen 345 nuevos cupos que consolidan la apuesta institucional por llevar educación presencial de calidad a diferentes regiones.

Un esfuerzo sostenido para la regionalización

Desde 2023, la Universidad de Cartagena, en el marco de su política de regionalización y del PIC ha fortalecido su presencia en el territorio mediante la implementación de programas presenciales en distintos municipios, con programas como Lenguas Extranjeras, Licenciatura en Educación Infantil, Trabajo Social, Administración Industrial, entre otros. Esta estrategia ha beneficiado a más de 2.000 estudiantes.

De manera articulada, la institución ha consolidado su presencia en municipios como San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar, Magangué y Mompox, en Bolívar, así como Cereté y Lorica en Córdoba, e incorporado iniciativas como “Universidad mi Futuro”, que inició en 2024 con la entrega de pines gratuitos a estudiantes de la zona insular de Cartagena y de San Basilio de Palenque.

El reciente anuncio fue realizado por la rectora encargada, Edna Gómez Bustamante; y el gobernador de Bolívar y presidente del Consejo Superior, Yamil Arana Padauí, quien manifestó que estas apuestas constituyen “un propósito de reivindicación social y unificación del territorio en respuesta a las peticiones de descentralización de la educación superior que he recibido en los diferentes municipios del departamento, y alivia las preocupaciones de los padres de familia por los costos generados ante la necesidad de enviar a sus hijos a estudiar y buscar oportunidades en otras partes del país.”

Yamil Arana reiteró que la oferta continuará fortaleciéndose con proyectos como la Universidad de los Montes de María. Este megacampus contempla una inversión superior a los $80.000 millones de pesos y tendrá capacidad para albergar una robusta oferta tecnológica y profesional. La Universidad montemariana será operada por Unicartagena y planea abrir sus puertas al público a finales de 2027.

Requisitos para acceder a los nuevos cupos

Finalmente, la Universidad de Cartagena invita a los interesados a postularse a estos nuevos cupos gratuitos, recordando que los aspirantes deben contar con diploma de bachiller, haber presentado las Pruebas Saber 11 y obtener un puntaje mínimo de 200. Las inscripciones estarán abiertas del 30 de junio al 14 de julio.Con esta convocatoria, la Universidad de Cartagena y la Gobernación de Bolívar consolidan una apuesta por democratizar el acceso a la educación superior, eliminando barreras económicas, acercando la universidad a los municipios y generando nuevas oportunidades para cientos de jóvenes que ahora podrán convertirse en profesionales sin abandonar el territorio donde nacieron.