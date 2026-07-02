¿Son necesarios USD $60 millones para el empalme presidencial? Jaime Arizabaleta y Ana Erazo debaten

Luego de que el presidente electo, Abelardo De la Espriella, informara que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinará 60 millones de dólares para apoyar el proceso de empalme entre su administración y el Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, el representante del Centro Democrático, Jaime Arizabaleta, y la representante electa del Pacto Histórico, Ana Erazo, hablaron de sus posturas en 6AM W de Caracol Radio.

Aunque Arizabaleta aclaró que no hace parte del equipo oficial de empalme y que las opiniones expresadas recientemente en redes sociales corresponden a posiciones personales explicó que, según la información que conoce, el apoyo del BID estaría destinado principalmente a herramientas tecnológicas para revisar la información que entregará la administración saliente.

“Lo que yo conozco del empalme es que se está abordando en 22 sectores, que son más de mil personas, todas ad honorem, y lo que cuesta ahí es el software que va a arrojar las irregularidades que ha habido y los presuntos casos de corrupción”, dijo.

Además, el congresista aseguró que, según su conocimiento, esos recursos serían una donación del organismo internacional: “El BID lo va a donar, no es reembolsable, y no veo por qué tener un problema con esto cuando es una donación”.

De igual manera, sostuvo que la principal preocupación no es el costo del empalme, sino las recientes declaraciones del líder de la oposición, Iván Cepeda, sobre la desobediencia civil.

“Lo que pone en riesgo la democracia es esa actitud de Iván Cepeda de decir que va a hacer una desobediencia civil”, agregó.

Por su parte, Erazo cuestionó la cifra anunciada para el empalme y pidió mayor claridad sobre el destino de esos recursos. Según recordó, el proceso de transición entre el gobierno de Iván Duque y el del presidente Gustavo Petro se realizó con miles de profesionales voluntarios y sin un presupuesto similar.

“El BID no es una institución de caridad. Hay que revisar esto que ha dicho Abelardo De la Espriella sobre los USD60 millones para un empalme”, dijo.

De igual manera, la representante electa afirmó que el monto anunciado resulta desproporcionado frente a experiencias anteriores: “El empalme de Gustavo Petro fueron más de 3.000 profesionales voluntarios y no se gastó estas cifras. ¿Qué software vale todo ese dinero?”.

En cuanto a los cuestionamientos sobre la convocatoria a una desobediencia civil promovida por Iván Cepeda, Erazo aseguró que se trata de una figura pacífica y legítima dentro de una democracia.

“No se llama resistencia, se llama desobediencia pacífica. Es un derecho que se ha tenido incluso en otros países y que se ejerce frente a decisiones que se consideran injustas o inmorales”, mencionó.

Finalmente, la congresista agregó que desde el Pacto Histórico consideran que la oposición actuará dentro de los mecanismos democráticos.

no vamos a aceptar decisiones que consideremos contrarias a la“Nos declaramos en desobediencia pacífica porque soberanía nacional o a los avances sociales del país”, concluyó.