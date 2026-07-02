Sigue la ‘Entregatón’ de calles del Gobernador Yamil Arana

Lo que durante años fueron calles cubiertas de barro, charcos y polvo, este jueves dio paso a una jornada de celebración para los habitantes de los barrios La Magdalena y Revivir de los Campanos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con música y el acompañamiento de la comunidad, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, entregó las nuevas vías construidas en ambos sectores, obras que mejoran la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de cientos de familias.

Niños, jóvenes, adultos mayores y familias enteras salieron de sus casas para acompañar el recorrido inaugural y celebrar el fin de años de dificultades para transitar por sus barrios.

“Lo más importante de estas entregas no son los metros de pavimento, sino la felicidad de la gente. Ver a los vecinos salir de sus casas con una sonrisa, a los niños disfrutando de estas calles y a los adultos mayores caminando con seguridad nos confirma que vale la pena trabajar por nuestras comunidades. Hoy le decimos chao al barro y le damos la bienvenida al desarrollo, a la dignidad y a una mejor calidad de vida”, expresó el gobernador Yamil Arana Padauí.

En el barrio La Magdalena, la Gobernación de Bolívar entregó 457 metros lineales de pavimento en concreto rígido, además de nuevos andenes y bordillos que mejoran la movilidad y la seguridad de peatones y conductores.

En Revivir de los Campanos, la intervención comprendió la pavimentación de 311 metros lineales de la carrera 97, junto con la construcción de andenes y bordillos que permiten un tránsito más seguro y ordenado para la comunidad.

Las obras hacen parte del proyecto “Mejoramiento de la malla vial en el Distrito de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar”, mediante el cual la Gobernación continúa ejecutando inversiones en infraestructura vial en distintos sectores de la ciudad.

Además de mejorar la movilidad, la ejecución de los trabajos generó empleo para habitantes de ambas comunidades, contribuyendo a dinamizar la economía local y fortaleciendo el sentido de pertenencia de quienes participaron en la construcción de las vías.

El gobernador reiteró que continuará impulsando obras en los barrios que más las necesitan.

“Cada calle que entregamos representa una familia que vive mejor. Significa que los niños podrán ir más seguros al colegio, que una ambulancia llegará sin dificultades cuando sea necesario, que los adultos mayores podrán caminar con tranquilidad y que las viviendas seguirán valorizándose. Ese es el desarrollo que queremos para Bolívar: uno que se refleje en la vida diaria de la gente”, afirmó.

Hablan las comunidades

Iris Castro Pérez, habitante de La Magdalena, expresó su emoción por la entrega de la obra.

“Quiero darle las gracias y desearle muchas bendiciones al gobernador Yamil Arana por hacer realidad este proyecto. Durante muchos años esperamos esta obra; mi papá murió con el anhelo de verla terminada, pero mi mamá y muchos vecinos sí pudieron cumplir ese sueño. Hoy estamos felices porque ya no tendremos que caminar entre el barro y nuestra calidad de vida mejora significativamente”, manifestó.