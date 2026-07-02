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03 jul 2026 Actualizado 01:17

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Sicarios acabaron con la vida de un hombre en Santa Rosa de Lima

Las autoridades no confirmaron antecedentes de la víctima

Colprensa

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Un homicidio con arma de fuego fue reportado en el municipio Santa Rosa, Kilómetro 2, vía de La Cordialidad.

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Los hechos ocurrieron a la altura de una estación de gasolina, donde se presentó el homicidio de José Jaime Osorio García, de 24 años de edad, natural de Valledupar, siendo trasladado a un centro asistencial donde fallece.

Testigos del sector manifestaron que se le acercaron dos sujetos en una motocicleta, el parrilero desenfunda un arma de fuego y le dispara en varias ocasiones.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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