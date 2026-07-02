Sicarios acabaron con la vida de un hombre en Santa Rosa de Lima
Las autoridades no confirmaron antecedentes de la víctima
Un homicidio con arma de fuego fue reportado en el municipio Santa Rosa, Kilómetro 2, vía de La Cordialidad.
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Los hechos ocurrieron a la altura de una estación de gasolina, donde se presentó el homicidio de José Jaime Osorio García, de 24 años de edad, natural de Valledupar, siendo trasladado a un centro asistencial donde fallece.
Testigos del sector manifestaron que se le acercaron dos sujetos en una motocicleta, el parrilero desenfunda un arma de fuego y le dispara en varias ocasiones.
Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...