Sicariato de José Triana se convierte en el homicidio 42 en lo corrido del 2026 en Ibagué

Ibagué

El coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, confirmó que se presentó un nuevo caso de homicidio en la ciudad, el último hecho se registró en el barrio Chicó en la comuna 7 de la capital del Tolima.

“Siendo las 10:50 p.m. se presentó un homicidio en el barrio Chicó, de acuerdo con la información preliminar la víctima fue identificada como José Triana, persona que al parecer fue lesionada con arma de fuego”, dijo el coronel, Edgar López.

El oficial aseguró que esta persona perdió la vida tras recibir varios impactos con arma de fuego “Según las primeras versiones recopiladas el responsable emprendió la huida del lugar de los hechos”.

La investigación de este nuevo caso de homicidio quedó en podemos de la Policía y del CTI con el fin de esclarecer este hecho que sucedió en la noche del miércoles 1 de julio.

Este caso se convierte en el primer hecho del segundo semestre del año 2026 y el número 42 en lo corrido del año según las cifras entregadas desde la Secretaría de Gobierno de Ibagué.

El último caso que se había presentado en la capital del Tolima había sucedido el pasado lunes 29 de junio, en el hecho fue asesinado el estudiante de la Universidad del Tolima y emprendedor del sector cafetero, Luis Daniel Montealegre Hurtado, de 22 años. Por este caso la Gobernación del Tolima ofrece una recompensa de hasta $20 millones por información que permita dar con los responsables de este hecho.