“Seguiré al frente de Comfatolima”: Nelson Norbey Quintero tras decisión de la Superintendencia

Tolima

El director administrativo de Comfatolima, Nelson Norbey Quintero, aseguró que seguirá al frente de la caja de compensación familiar, pese a la decisión que tomó el Consejo Directivo el pasado mes de enero de dar por terminada su gestión de 20 años.

Ese mes, con una votación de siete contra tres, el Consejo Directivo decidió apartarlo del cargo. Sin embargo, en una reciente rueda de prensa, Quintero Melo sostuvo que la Superintendencia de Subsidio Familiar anuló dicha votación a través de una resolución del 25 de junio.

La decisión de la Superintendencia consistió en anular el voto de Ricardo Gutiérrez, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por lo cual la votación de enero quedó sin el quórum mínimo y las posteriores decisiones, sin sustento jurídico.

“Al excluir el voto emitido por el consejero afectado por la causal de inhabilidad, se evidenció que no se alcanzaba el quórum calificado exigido para adoptar dicha determinación, conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 31 de 1984, norma que establece la mayoría requerida para la remoción del Director Administrativo de las Cajas de Compensación Familiar”, reza la resolución.

Así pues, en rueda de prensa, el director administrativo de Comfatolima informó que ha mantenido y mantendrá el control de la caja de compensación.

“El florero de Llorente era el proyecto de apartamentos Lagos Club Comfatolima, que era ilegal, que no era aprobado. Hasta consejeros se me voltearon en su momento, pero la super vino y vio que todo estaba legal, que el proyecto fue aprobado unánimemente”, aseguró.

De acuerdo con el director, la Superintendencia realizó el control de legalidad de la terminación de su contrato, por lo que halló sustento suficiente para mantenerse al frente de la caja de compensación.

“Van a tener que repensar los consejeros en el mejoramiento de la caja, porque queremos que siga creciendo y mejorar la condición social de los afiliados”, manifestó.

Por último, el director aseguró que la caja de compensación se mantiene alejada de intereses políticos, pese a los rumores sobre los intereses del rector de la UniEspinal, Mario Díaz, de controlar Comfatolima.