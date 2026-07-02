Roberto Esquenazi Alkabes celebra 10 años convirtiendo la luz en lenguaje escénico

La iluminación es una de ellas. No se trata únicamente de encender un escenario, bañar una fachada o acompañar una escena: se trata de construir atmósferas, dirigir emociones, ordenar la mirada y hacer que un espacio comunique incluso antes de que alguien pronuncie una palabra. En ese territorio, Roberto Esquenazi Alkabes ha consolidado una carrera que celebra diez años de crecimiento sostenido, con una trayectoria que lo posiciona como un diseñador latino capaz de moverse entre el teatro, la arquitectura, los conciertos, los musicales, la ópera, los entornos inmersivos y las grandes producciones internacionales.

Originario de Panamá y actualmente vinculado profesionalmente a Nueva York, Esquenazi Alkabes representa una generación de creadores latinoamericanos que no solo han logrado insertarse en circuitos artísticos de alta exigencia, sino que además han sabido ocupar espacios técnicos donde la representación latina suele ser menos frecuente. Su carrera demuestra que el aporte cultural no siempre se mide desde el centro del escenario, sino también desde aquellas áreas que hacen posible que la escena exista. En su caso, la luz se ha convertido en una herramienta de narración, sensibilidad y precisión técnica.

Su formación ha sido clave para consolidar esa mirada. Estudió Lighting and Video Design en la Royal Academy of Dramatic Art, una de las instituciones teatrales más reconocidas del Reino Unido, y posteriormente completó una maestría en Lighting Design en Parsons School of Design, en Nueva York. Esa combinación entre la tradición teatral británica y el pensamiento contemporáneo del diseño estadounidense le ha permitido desarrollar un lenguaje propio, en el que conviven el rigor escénico, la sensibilidad arquitectónica, la tecnología visual y una profunda comprensión de la experiencia humana dentro del espacio.

A lo largo de su carrera, Esquenazi Alkabes ha trabajado en proyectos que atraviesan distintos niveles de escala y complejidad. En el ámbito arquitectónico, actualmente se desempeña como Lighting Designer en Tillotson Design Associates, firma con sede en Nueva York dedicada a proyectos comerciales, culturales, cívicos y de hospitalidad. En paralelo, su experiencia escénica incluye trabajos vinculados a instituciones y escenarios de enorme relevancia, como el Royal Opera House, donde trabajó entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 en una posición de medio tiempo; Theatre Royal Stratford East, donde colaboró como freelancer durante 2023; Royal Court Theatre, donde participó en una colaboración breve en 2024; y The New School, institución para la cual trabajó en proyectos desarrollados en 2024 y 2025.

Su alcance también se extiende al mundo de las giras y el entretenimiento en vivo. En 2021 trabajó durante cuatro meses con PRG en un tour, y desde 2022 ha mantenido una relación profesional con Really Creative Media, inicialmente vinculado al tour Dreamworld de Pet Shop Boys, una producción internacional de gran escala en la que su labor técnica formó parte de un entramado visual de alta precisión. Ese vínculo con Really Creative Media continuó entre 2022 y 2025 y evolucionó hasta su actual rol managerial, lo que evidencia no solo su capacidad técnica, sino también su crecimiento hacia posiciones de coordinación y liderazgo dentro de procesos creativos complejos.

Sus créditos como diseñador de iluminación reflejan una trayectoria diversa y ascendente. Entre sus trabajos figuran Antigone: The Awakening of the Earth y Dear Evan Hansen en el Teatro Nacional de Panama, Subterranean Memories en Westbeth Artist Housing, My Uncle Is Not Pablo Escobar en Brixton House, Maud en Vaults Festival, Macbeth en el Teatro Nacional de Panama, The Route en Bush Theatre, Penetration en The Cockpit, así como producciones desarrolladas en RADA como As You Like It, Consent y Red Velvet. A estos se suman créditos como associate o assistant lighting designer en proyectos como Bacon en SoHo Playhouse, Burn con National Theatre of Scotland, Mickey & Minnie’s Magical Voyage para Dubai World Expo 2020 y Mysterious Bruises en Jerwood Vanbrugh Theatre.

Ese recorrido también ha sido reconocido por premios y nominaciones. Roberto fue ganador del Premio Escena 2024 al Best Lighting Design por Dear Evan Hansen y del Premio Escena 2023 por Macbeth. Además, recibió nominaciones al Premio Escena 2025 por Antigone: The Awakening of the Earth, al Offie Award por My Uncle Is Not Pablo Escobar y al Premio Escena 2021 por Heathers: The Musical. Estos reconocimientos sostienen una narrativa profesional marcada por la consistencia, el crecimiento y la validación de su trabajo dentro de contextos teatrales y culturales de distintos países.

Pero más allá de los créditos, lo que distingue a Esquenazi Alkabes es su manera de entender la iluminación como un oficio invisible. Para él, la luz no debe imponerse sobre la experiencia, sino construirla desde adentro. “La que más me gusta es poder iluminar algo que haga sentir algo a las personas que lo visiten”, explica. “Un momento fantástico en una obra de teatro, un ambiente cálido y calmado en un proyecto arquitectónico, ese instante en el que alguien entra a un espacio y no sabe por qué, pero se siente bien. Ese es el oficio para mí. La iluminación no se ve—se siente. Si la gente sale del espacio hablando de las luces, generalmente es porque algo salió mal. Lo que quiero es que salgan hablando del momento”.

Asi resume una visión madura de una disciplina que exige sensibilidad artística, dominio técnico y capacidad de lectura emocional. En el teatro, la luz puede revelar una tensión dramática, anticipar un quiebre narrativo o transformar un espacio vacío en un territorio psicológico. En la arquitectura, puede hacer que un edificio sea más humano, más legible, más íntimo o más memorable. En una gira musical, puede sincronizar energía, ritmo y tecnología para convertir una canción en una experiencia colectiva. En todos esos escenarios, Esquenazi Alkabes ha sabido encontrar un punto de equilibrio entre lo que se ve y lo que se siente.

Su elemento diferenciador también está en su resistencia a ser encasillado. Mientras muchos profesionales construyen una carrera dentro de una sola especialidad, Esquenazi Alkabes ha preferido cruzar fronteras entre disciplinas. “No tengo miedo de salirme de una sola casilla. La mayoría de las personas tienen una carrera y eso es todo lo que hacen. Yo odio las casillas”, afirma. Esa amplitud le permite trasladar aprendizajes de una industria a otra: del ritmo de una gira al recorrido de un proyecto arquitectónico, de la coordinación con contratistas al lenguaje de una consola de luces, de la narrativa teatral al desarrollo de herramientas digitales.

Esa última dimensión tecnológica es parte fundamental de su perfil. Además de diseñador, Roberto programa y desarrolla herramientas de software propias para resolver problemas que las plataformas comerciales no siempre pueden abordar. En su práctica, la iluminación no se limita al concepto visual ni al cálculo técnico, sino que también incluye la capacidad de crear soluciones digitales, automatizar procesos y traducir necesidades artísticas en sistemas funcionales. “Para mí no hay separación entre el lápiz, la consola de luces y la línea de código. Todo es iluminación”, sostiene.

En un campo donde confluyen arquitectos, directores, electricistas, ingenieros, operadores, clientes, contratistas e integradores, Esquenazi Alkabes se define como un traductor. “Traduzco entre el lenguaje del arquitecto y el del electricista, entre el del director de escena y el del operador de consola, entre el del cliente y el del código de construcción”, explica. Esa capacidad de moverse entre lenguajes es precisamente una de las habilidades más valiosas dentro de la iluminación contemporánea, una disciplina que exige conversar con el arte, la técnica, la normativa, la tecnología y la emoción al mismo tiempo.

A diez años de carrera, Roberto Esquenazi Alkabes se consolida como un diseñador latino con una presencia cada vez más relevante en escenarios y espacios internacionales. Su trayectoria demuestra que la iluminación es mucho más que un recurso técnico: es una forma de pensamiento, una arquitectura emocional y una herramienta narrativa capaz de transformar la manera en que las personas recuerdan una experiencia. Su trabajo celebra el valor de una profesión que, cuando está bien ejecutada, no busca protagonismo, sino profundidad. Porque en su visión, la luz no está para que el público la mire, sino para que el público sienta algo que permanezca.