Protesta en La Campiña por falta de energía eléctrica: "tenemos más de dos días sin luz"

Luego de permanecer más de 48 horas sin el servicio de energía eléctrica, habitantes del barrio La Campiña decidieron bloquear las calles por la zona denominada ‘El Patillazo’.

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La comunidad asegura que Afinia busca reemplazar infraestructura en buen estado, aprovechando el daño en un transformador que los tiene sin luz hace cerca de tres días. “No entendemos por qué cambiar redes y medidores si está afectado es un transformador. Aparte la empresa no nos está garantizado un voltaje estable”, aseguró David Castro, dirigente comunal.

Por su parte, la compañía de servicios públicos dijo a Caracol Radio que el sector registra un amplia cartera, por eso no ha sido posible reemplazar el equipo averiado.

Entre tanto, la manifestación produjo desvíos en materia de movilidad hacia los barrios Nuevo Bosque y Los Calamares, y contó con acompañamiento de la Policía Metropolitana de Cartagena.