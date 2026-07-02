Procuraduría formuló cargos por indebido uso del relleno sanitario a exalcalde de Natagaima, Tolima

Tolima

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Natagaima (Tolima), David Mauricio Andrade Ramírez, por el presunto incumplimiento de obligaciones ambientales relacionadas con el plan de abandono, cierre, clausura y posclausura del antiguo relleno sanitario ubicado en la vereda San Miguel de ese municipio.

Para la Provincial de Instrucción de Chaparral, el entonces mandatario debía garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental para sellar el relleno sanitario que infringía las normas ambientales.

Según el Ministerio Público, el entonces alcalde debía “adoptar las medidas necesarias para asegurar la adecuada gestión de los residuos sólidos, así como la ejecución de las acciones exigidas por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima)”.

Debido a estos hechos, el ente de control calificó provisionalmente la conducta de Andrade Ramírez como una presunta falta gravísima, cometida a título de culpa gravísima, lo que podría conllevar inhabilidades para ejercer cargos públicos u otras sanciones.

Sin embargo, precisó también la Procuraduría que la formulación del pliego de cargos no constituye una decisión definitiva ni implica un juicio de responsabilidad disciplinaria, sino una etapa procesal en la que el investigado podrá ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de que se adopte una decisión de fondo.