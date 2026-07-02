Preocupación por el aumento de agresiones al personal médico en el Tolima

Tolima

Según Andrés Ramírez, magistrado del Tribunal Nacional Ético de Enfermería, los problemas que se presentan en el sistema de salud ha llevado a que los ciudadanos estallen contra el personal médico, hechos que cada vez son más constantes.

“Estamos en una situación donde los factores de violencia en contra del personal de la salud son más frecuentes, encontramos una crisis en el sistema donde las cogestiones en las salas de urgencias, largos tiempos de espera, desinformación y falta de comunicación hacen que las personas que vienen a buscar los servicios lleguen con una carga emocional que los lleva a explotar contra el personal sanitario, vigilantes entre otros”, dijo Andrés Ramírez.

El profesional del sector salud sostuvo que lo sucedido el pasado domingo en el hospital Federico Lleras es un hecho que se registra casi a diario, no solo en las salas de urgencias, sino que también en las farmacias y otros espacios en los que los usuarios ven vulnerados sus derechos y terminan atacando al personal médico.

“Estamos en medio de una sociedad llena de violencia, consumo de sustancias psicoactivas, una intolerancia social que hace que se forme una combinación peligrosa. A nivel nacional se han presentado lesionados muy graves e incluso muertos”, resaltó.

Ramírez sostuvo que el personal médico asistencial no tiene la culpa de lo que está sucediendo con el sistema, además hizo un llamado a la tolerancia y al respeto a la misión médica. También reveló

Finalmente, recordó que el personal de la salud arriesga la vida por los pacientes y ahora los usuarios atentan contra la de ellos, que son personas que cada día trabajan por el bienestar de los ciudadanos.

Los trabajadores del hospital Federico Lleras Acosta realizaron esta semana una velatón y un plantón para hacer un llamado a las autoridades para aumentar la seguridad del centro asistencia y a los usuarios al respeto por la vida de la misión médica.