Pareja de motociclistas murió tras chocar contra un camión en la vía Ibagué - Alvarado

Tolima

En la tarde de este miércoles primero de julio se presentó un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 6 de la vía que conduce de Ibagué hacia el municipio de Alvarado. Una motocicleta ocupada por una pareja chocó de frente contra un furgón, lo que provocó la muerte instantánea del hombre y la mujer.

De acuerdo con el reporte preliminar, en el hecho estuvo involucrado un camión de placas SQC852, conducido por un hombre de 40 años, quien resultó ileso. La prueba de embriaguez practicada al conductor arrojó un resultado negativo.

El segundo vehículo involucrado corresponde a una motocicleta de placas ARR75, conducida por un hombre de aproximadamente 28 años, quien falleció en el lugar de los hechos. Una mujer que lo acompañaba también perdió la vida. Las víctimas aún no han sido identificadas.

“Desde la Secretaría de Movilidad lamentamos profundamente este hecho que enluta a dos familias. Extendemos nuestro mensaje de solidaridad y acompañamiento a los familiares de las personas fallecidas. Reiteramos el llamado a todos los actores viales a conducir con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y mantener comportamientos seguros en las vías”, afirmó Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué.

Según las primeras verificaciones realizadas por las autoridades de tránsito, las hipótesis iniciales del siniestro estarían relacionadas con la invasión del carril contrario de circulación y un posible exceso de velocidad.

Durante varias horas estuvo cerrada la vía que conecta a Ibagué con el norte del Tolima, mientras las autoridades realizaban el levantamiento de los cadáveres. En la noche del miércoles se restableció la normalidad en el corredor vial.