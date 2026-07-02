Notificación administrativa al propietario del inmueble donde se desplomó balcón

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de toda su articulación distrital, desplegó las acciones administrativas necesarias frente al desplome del balcón de un inmueble, ubicado en la Calle Larga de Getsemaní, en el Centro de la ciudad. El caso fue reportado la mañana de este jueves y, aunque provocó daños materiales en un vehículo, no existe reporte de personas lesionadas.

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Una vez conocido el caso, bajo la coordinación de la Dirección de Control Urbano, la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo del Riesgo de Desastres (OAGRD), Oficina de Apoyo Logístico, a través de la Cuadrilla del Alcalde; el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y la Secretaría de Planeación, se llevó a cabo el acordonamiento del perímetro involucrado y la remoción de los escombros.

Al respecto, Gabriela Tinoco, directora de la OAGRD, explicó que, una vez se conoció la emergencia, se activó el Equipo de Atención Inmediata (ERI), quienes se desplazaron hasta el lugar para atender la situación.

“Se realizaron las labores de cerramiento del lugar y se inspeccionaron las condiciones del inmueble. Una vez controlada la situación, se dispondrá de un informe técnico, articulado con Control Urbano, para entregar al propietario las recomendaciones y las acciones que se deben adoptar para evitar nuevas emergencias debido al estado actual del inmueble”, resaltó Tinoco.

Por su parte, Giovanni Battista Mainero, director administrativo de Control Urbano, se refirió a las acciones emprendidas por el Distrito, con relación al propietario del inmueble, y las medidas correctivas que deberá tomar el privado.

“En este caso, notificamos al propietario. Necesitamos unas medidas de primeros auxilios de carácter urgente, le proporcionamos un informe técnico que lo levantamos con la OAGRD de las estructuras que representan peligro en el inmueble y, de forma preventiva, con ese informe, el propietario deberá tomar las correcciones pertinentes. Si no tenemos respuesta del propietario del inmueble, teniendo en cuenta que se trata de una propiedad privada, tomaremos medidas judiciales para lograr la vinculación y la respuesta del propietario”, destacó el director de Control Urbano.

Battista Mainero reiteró que es muy importante resaltar que la administración del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, ha tomado frente a estas situaciones protegiendo el patrimonio y la ciudadanía, a través de la Dirección de Control Urbano.

“Esto no lo teníamos en administraciones pasadas. Y es por eso que, desde el año 2024, se inició la catalogación de todos los inmuebles que representan un peligro para la comunidad y se hacen las inspecciones y llamados necesarios a los propietarios de dichos inmuebles”, concluyó Battista Mainero.

La importancia del Plan de Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico

A su vez, Emilio Molina, secretario de Planeación Distrital, se refirió a la importancia, frente a este tipo de casos, del Plan Especial de Manejo y Protección, aprobado recientemente por el Consejo Nacional de Patrimonio.

“Este instrumento nos va a permitir complementar las acciones que ya venimos adelantando, como Administración distrital, para evitar que sucesos como estos puedan ocurrir y lograr un control mucho más eficiente de los inmuebles y del estado en que se encuentran y, de esta manera, proteger nuestro patrimonio histórico y cultural. Y, sobre todo, la vida y la integridad física de los cartageneros”, concluyó Molina.