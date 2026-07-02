Más de ocho años de cárcel para hombre que reconoció su autoría en intento de asesinato / Vicepresidencia

Las pruebas aportadas por una fiscalde la Unidad de Vida de la Seccional Bolívarpermitieron que un juez de conocimiento de Cartagena condenara a 8 años y 4 meses de prisión a Brayan Alexander Monterroza Valencia, como responsable del delito de tentativa de homicidio, cargo que fue aceptado.

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La Fiscalía determinó que el 27 de mayo de 2024 el ahora sentenciado de 25 años hirió con un arma cortopunzante a un hombre cuando transitaba por el barrio Nelson Mandela en Cartagena. Uniformados de la Policía Nacional fueron los encargados de capturar al responsable, quien incurrió en dicha acción por rencillas anteriores entre el lesionado y un familiar del procesado.

La víctima, quien para entonces tenía 25 años, fue trasladada a un centro asistencial donde lograron salvarle la vida. Producto de la agresión el hombre presenta lesiones neurológicas permanentes que le afectan la movilidad en el brazo izquierdo.