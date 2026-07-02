Lanzan la primera edición de la carrera por la vida ‘Guardianes Silentes’

Bajo el lema “No corro para llegar primero, corro para recordar que cada vida importa”, en la tarde de este miércoles 01 de julio en las instalaciones de la Base Naval ARC “Bolívar” se llevó a cabo el lanzamiento de la carrera por la vida denominada “Guardianes Silentes”, un evento deportivo con fines recreativos organizado por la Flotilla de Submarinos de la Armada de Colombia, la IPS Gestión Salud y el hospital infantil Casa del Niño.

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Con una participación estimada de mil corredores, esta jornada no solo promueve el deporte y la integración comunitaria, sino que tiene un propósito proteger la vida y cuidar la salud, además de solidario porque parte de los fondos recaudados serán destinados a la Acción Social Naval, el brazo solidario de la Armada que apoya el bienestar y el proceso de formación académica de los Marinos de Colombia.

La carrera, que se correrá el domingo 30 de agosto, tendrá tres modalidades: 3K, 5K y 10K, y está abierta a deportistas, aficionados y familias que deseen unirse a esta noble causa. Además, los participantes que se darán cita a partir de las 05:00 a.m., vivirán una experiencia inigualable con actividades recreativas y concursos a lo largo del recorrido.

Quienes deseen participar pueden visitar la página https://puravidasport.com/evento/carrera-guardianes-silentes e inscribirse en las diferentes modalidades. Donde, además, podrán encontrar información, novedades y contenido exclusivo del evento.

Con iniciativas como esta, la Armada de Colombia en asocio con otras instituciones reafirma su compromiso con la comunidad del Caribe colombiano y continúa promoviendo espacios de integración, deporte y bienestar.