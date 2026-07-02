La Tribuna de la Energía de Afinia alentará a la Selección Colombia en Cartagena

Afinia, filial del Grupo EPM, invita a todos los cartageneros, turistas y amantes del fútbol a darse cita este viernes en el Camellón de los Mártires, que se transformará en la gran Tribuna de la Energía, un escenario para vivir en familia toda la pasión por la Selección Colombia.

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Con esta iniciativa, la compañía continúa fortaleciendo los lazos con la comunidad a través de espacios que nos unen alrededor de una de las mayores pasiones de los colombianos: el fútbol. Los barrios Amberes y La Candelaria ya disfrutaron de esta experiencia y ahora es el turno de que toda Cartagena se reúna para alentar a la Tricolor.

Desde las 7:00 p. m. de este 3 de julio, se abrirán las puertas para recibir a los asistentes, quienes podrán disfrutar del encuentro entre Colombia y Ghana a través de una pantalla gigante, una escenografía especial, sonido de alta calidad y una programación previa con actividades recreativas, concursos y animación para toda la familia.

“La Tribuna de la Energía será mucho más que una transmisión de fútbol; será una oportunidad para encontrarnos, compartir y celebrar unidos el orgullo de ser colombianos en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad”, indicó Ricardo Arango Restrepo, gerente general de Afinia.

Gracias al respaldo de la Alcaldía de Cartagena, se ha dispuesto toda la logística necesaria para garantizar un ambiente seguro y organizado, en el que niños, jóvenes y adultos puedan vivir y encender la energía de la alegría y el nacionalismo.

Afinia invita a todos a ponerse la camiseta de la Selección Colombia, reunir a la familia y los amigos y llegar al Camellón de los Mártires para hacer parte de esta gran fiesta tricolor.