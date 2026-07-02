Gobernación de Bolívar y la Universidad de Cartagena abren cupos presenciales en varios municipios

Un paso histórico para la educación superior pública se concreta en Bolívar con la apertura de 345 nuevos cupos de pregrado que llegarán a diferentes municipios del departamento gracias a una alianza entre la Gobernación de Bolívar y la Universidad de Cartagena.

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La convocatoria, cuyas inscripciones estarán abiertas entre el 30 de junio y el 14 de julio, incluye un beneficio sin precedentes: la inscripción será completamente gratuita para todos los aspirantes.

La medida fue aprobada de manera excepcional por el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, que autorizó por única vez la exoneración del pago con recursos propios de la institución.

El gobernador Yamil Arana Padauí destacó que este logro responde a un compromiso asumido desde el inicio de su administración para descentralizar la educación superior y garantizar que los estudiantes puedan construir su proyecto de vida sin irse de sus municipios.

“Queríamos programas nuevos, pero sobre todo programas presenciales en los municipios. No queremos que los padres tengan que asumir el costo de enviar a sus hijos a otra ciudad para estudiar. Nuestro propósito es que los jóvenes puedan formarse desde su propio territorio, cerca de sus familias y de sus comunidades”, afirmó el mandatario.

Arana explicó que la llegada de carreras como Derecho a Mompox, Enfermería a Magangué y Contaduría Pública a El Carmen de Bolívar representa una verdadera reivindicación social para regiones que durante años reclamaron mayores oportunidades de educación pública.

Además, resaltó que este avance también ha sido posible gracias al cumplimiento de la Gobernación con las transferencias establecidas en la Ley 30, asegurando que, por primera vez, el departamento mantiene al día e incluso anticipados los recursos correspondientes a la Universidad de Cartagena hasta el 31 de diciembre de 2026.

“El pago oportuno le permite a la Universidad invertir en quienes más lo necesitan: los estudiantes. Hoy todo el protagonismo es para una institución que ha trabajado incansablemente por ampliar la cobertura y brindar más oportunidades a nuestra juventud”, señaló.

Esta iniciativa hace parte del Plan Integral de Cobertura impulsado por el Gobierno Nacional y busca ampliar el acceso a la educación superior pública, llevando programas académicos a los territorios donde históricamente los jóvenes han tenido menos oportunidades para formarse profesionalmente.

Por su parte, la rectora encargada de la Universidad de Cartagena, Edna Gómez Bustamante, reafirmó el compromiso institucional de continuar llevando educación superior pública de calidad a las regiones, fortaleciendo una oferta académica incluyente y pertinente para las necesidades del territorio.

La nueva oferta académica contempla 40 cupos para Enfermería en Magangué; 50 para Contaduría Pública en Lorica; 50 para Derecho en Lorica; 50 para Contaduría Pública en El Carmen de Bolívar; 50 para Derecho en Mompox; 50 para la Licenciatura en Educación Infantil en Cereté; 55 para esta misma licenciatura en San Juan Nepomuceno; y 50 cupos para el programa Técnico en Administración Turística en modalidad a distancia desde Cartagena.

Los aspirantes deberán contar con diploma de bachiller, haber presentado las Pruebas Saber 11 y obtener un puntaje mínimo de 200 puntos.

Durante el anuncio, el gobernador también destacó otro de los grandes proyectos que avanza junto a la Universidad de Cartagena: la construcción de la nueva sede de la institución en los Montes de María, una obra que calificó como una profunda reivindicación histórica para la región y para las comunidades víctimas del conflicto.

Con esta convocatoria, la Gobernación de Bolívar y la Universidad de Cartagena consolidan una apuesta por democratizar el acceso a la educación superior, eliminando barreras económicas, acercando la universidad a los municipios y generando nuevas oportunidades para cientos de jóvenes que ahora podrán convertirse en profesionales sin abandonar el territorio donde nacieron.