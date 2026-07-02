‘El Caballo de Salsa’ lanza su segundo álbum internacional ‘Homenaje a la Salsa Clásica’

Es un álbum que nació de la admiración a varios artistas emblemáticos de la salsa el cual hoy se han convertido en su inspiración en lo largo y ancho de su carrera.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

‘’Homenaje a la salsa clásica’’ es un álbum conformado por 6 covers y 2 canciones inéditas para un total de 8 sencillos, en donde hace homenaje a; Oscar de León, Ismael Rivera, Jimmy Sabater, Joe Cuba, Santiago Cerón y los hermanos Lebrón, este gran proyecto musical fue producido musicalmente en Orlando, florida de la mano de maestro Diego Galé, cuenta con su video oficial filmado en el centro histórico de Cartagena de indias y en el Bar-museo ‘’Donde Fidel’’ bajo la dirección de Fabio Acevedo.

‘’ Dentro de mis sueños siempre ha sido plasmar la música de los grandes exponentes de la salsa con los que crecí y creció mi anhelo de ser un gran artista salsero obviamente en mi estilo, con el lanzamiento de “Homenaje a la Salsa Clásica” quise rendir un tributo a las grandes obras y artistas que han dejado una huella imborrable en la historia de la salsa y en mi carrera, más que un álbum de versiones, este proyecto nace del deseo de mantener vivo el legado de un género que ha acompañado a generaciones enteras, reinterpretando canciones icónicas con una producción actual, pero siempre respetando su esencia, su identidad y el sentimiento con el que fueron concebidas’’- Luismi Yanes

Con este nuevo lanzamiento, el propósito también es consolidar el crecimiento de Luismi Yanes dentro de la escena salsera internacional, llevando un mensaje de respeto por las raíces del género, apostando por la calidad musical y ofreciendo al público una producción hecha con pasión, compromiso y un profundo amor por la salsa.