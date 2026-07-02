Dos empleados de la empresa de aseo de Ibagué resultaron heridos por detonación de un artefacto

Ibagué

Caracol Radio conoció que dos empleados de la empresa Interaseo resultaron heridos por la detonación de un artefacto de explosivo de tipo de aturdimiento que al parecer manipulaba uno de ellos cuando realizaban labores de recolección de residuos sólidos en el barrio San José ubicado al sur de Ibagué.

“La Policía Nacional en Ibagué se permite informar a la opinión pública que, en relación con un hecho registrado el miércoles primero de julio en la calle 17B No. 3-47 Sur del barrio San José, dos funcionarios de la empresa Interaseo resultaron lesionados tras la aparente detonación de un elemento explosivo por establecer”, dijo la Policía Metropolitana de Ibagué a través de un comunicado a la opinión pública.

Como consecuencia de la detonación resultó lesionado un funcionario de 43 años, quien presentó lesiones en su mano izquierda. Asimismo, otro trabajador de 27 años que presentó trauma en los oídos. Los dos afectados fueron trasladados a un centro asistencial para recibir valoración y atención médica.

“De manera inmediata, la Policía Nacional activó un plan candado con el fin de verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Asimismo, unidades de la Seccional de Investigación Criminal y de Inteligencia Policial fueron desplegadas para adelantar labores de verificación y recolección de información que contribuyan al esclarecimiento de este hecho”, indicó la Policía.

Por otra parte, las autoridades manifestaron que, de acuerdo con la información preliminar entregada por unidades especializadas de Antiexplosivos, el artefacto correspondería a un dispositivo de aturdimiento.

“Los actos urgentes fueron asumidos por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, quienes adelantarán las actividades investigativas orientadas al esclarecimiento de este hecho”, dijo la Policía.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de este caso a través de los canales institucionales de las instituciones.