‘Cocina Heroica’ finaliza su segunda edición

Con el compromiso de seguir impulsando prácticas responsables en el sector gastronómico, Aguas de Cartagena clausuró la segunda edición de Cocina Heroica, una iniciativa que reunió a restaurantes, hoteles, academia, gremios e instituciones alrededor de un objetivo común: promover la gestión sostenible de los aceites y grasas utilizadas en la preparación de alimentos.

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A lo largo de esta fase del proyecto, los establecimientos del Centro Histórico participaron en un proceso de formación y acompañamiento que integró talleres, masterclass, mentorías y retos prácticos, fortaleciendo sus capacidades.

“Con esta segunda edición seguimos consolidando una red de establecimientos comprometidos con la transformación ecológica de la ciudad. En esta versión participaron 24 restaurantes y hoteles, que fortalecieron sus capacidades en la gestión responsable de aceites y grasas de cocina e implementaron acciones para reducir el impacto ambiental de sus operaciones. Sumados a los 21 establecimientos vinculados en la primera edición, hoy son 45 restaurantes y hoteles los que hacen parte de esta apuesta por una gastronomía más responsable para Cartagena”, afirmó John Montoya, gerente general de Aguas de Cartagena.

El evento de clausura, realizado en el Centro de Convenciones de Cartagena, fue un espacio para reconocer el trabajo conjunto que hizo posible esta iniciativa. La Universidad del Sinú, a través de sus programas de Ingeniería Industrial y Gastronomía, desempeñó un papel fundamental en el componente académico del proyecto, mientras que entidades como el EPA Cartagena, la Secretaría de Turismo, la Fundación Centro Histórico, Corpoturismo, Fenalco Bolívar, ACODRES, ASOTELCA, COTELCO, la Institución Universitaria Mayor de Cartagena y el Centro de Convenciones de Cartagena aportaron, desde sus diferentes competencias, al desarrollo y fortalecimiento de esta estrategia.

Durante la ceremonia fueron reconocidos los establecimientos que culminaron el proceso de formación y se entregó una distinción especial a los tres mejores desempeños de esta edición: Hotel Sophia, primer lugar; Restaurante Niku, segundo lugar; y Restaurante Portón San Sebastián, tercer lugar.

Aguas de Cartagena continuará ampliando el alcance de esta iniciativa y mantendrá abierta la invitación al sector gastronómico y hotelero para participar en las próximas convocatorias.