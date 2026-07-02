Cárcel para una mujer señalada de participar en el crimen de un líder social en Cartagena

Cárcel para una mujer señalada de participar en el crimen de líder social en Cartagena

Las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del homicidio del líder social Guillermo Arturo Galvis Plaza, perpetrado por integrantes del ‘Clan del Golfo’ en Cartagena (Bolívar), el 26 de abril de 2025, permitieron identificar a una mujer que habría facilitado la ejecución de la acción criminal.

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Se trata de Daysi Carolina López González, alias La Flaca, quien por instrucción de los cabecillas de la subestructura La Patrulla del grupo armado ilegal presuntamente trasladó y entregó el arma de fuego utilizada por los hombres que dispararon contra la víctima en un sector de la Troncal del Caribe.

Los elementos materiales probatorios indican que los sicarios utilizaron una motocicleta para movilizarse, seguir al líder social, interceptarlo y atacarlo mientras conducía un vehículo de su propiedad.

López González estaría vinculada al ‘Clan del Golfo’ desde 2021, desempeñando el rol de ‘rodadora’, es decir, la encargada de resguardar y transportar el armamento empleado en distintos hechos delictivos.

Con base en lo anterior, fue capturada por unidades de la Policía Nacional en el sector Las Maravillas de Cartagena, en cumplimiento de orden judicial. Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La procesadano aceptó los cargos y, por disposición de un juez de controlde garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento intramural.