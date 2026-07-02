Cárcel para dos abusadores de menores de edad en el sur de Bolívar

Por petición de fiscales de la Seccional Bolívar, jueces de control de garantías en Cartagena impusieron medidas de aseguramiento en centros carcelarios a dos hombresseñalados de incurrir en agresiones sexuales contra menores de edad en el municipio de San Pablo.

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Uno de los procesados es un hombre de 43 años quien, al parecer, accedió carnalmente a una sobrina suya, de 15 años. Los hechos ocurrieron en zona rural del referido municipio, en junio de 2020. Se cree que el investigado aprovechó la confianza que tenían con la adolescente para engañarla con un supuesto paseo donde presumiblemente la sometió a vejámenes sexuales.La captura estuvo a cargo de la Policía Nacional,el 21 de junio anterior.

De otra parte, un hombre de 54 años fue privado de la libertad porque en 2015, presuntamente, accedió en tres oportunidades a su hijastra. El ahora implicado habría coordinado varias actividades para estar a solas con la niña de 11 años y abusarla. El investigado fue detenido el 21 de junio pasado en cumplimiento de una orden judicial.

La Fiscalía General imputó a las dos personas, según sus posibles responsabilidades individuales, los delitosde acceso carnalviolento y acceso carnal abusivocon menor de 14 años, ambas conductas agravadas. Ninguno aceptó los cargos.