Bolivarenses fallecieron víctimas del terremoto en Venezuela

La tragedia ocasionada por el fuerte sismo continúa dejando historias que conmueven a comunidades enteras. Entre las víctimas se encuentra una familia con raíces en el departamento de Bolívar, cuyo fallecimiento ha causado profunda consternación en el corregimiento de San Cayetano, jurisdicción del municipio de San Juan Nepomuceno.

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Las víctimas fueron identificadas como Naikarina Muñoz Aguanche, su esposo Ramón Ortega Rico y el hijo de ambos. Los tres permanecían en el interior de su vivienda cuando la estructura colapsó a causa del movimiento telúrico.

Durante varias horas, familiares y allegados siguieron con angustia las labores de búsqueda adelantadas por los organismos de emergencia, aferrándose a la esperanza de que pudieran ser rescatados con vida. Mientras tanto, desde Colombia y Venezuela se multiplicaron las cadenas de oración y los mensajes de solidaridad.

Sin embargo, el desenlace fue devastador. Los equipos de rescate confirmaron el hallazgo sin vida de los tres integrantes de la familia entre los restos de la vivienda, poniendo fin a una larga espera marcada por la incertidumbre.

La noticia golpeó con fuerza a los habitantes de San Cayetano, donde Naikarina era una persona reconocida y muy querida. Vecinos, amigos y familiares han expresado su dolor por la pérdida de toda una familia, una de las tantas historias que evidencian el impacto humano que deja esta tragedia.